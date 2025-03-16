Завтрак с обложки журнала! Идеальный тост с яйцом, сыром и авокадо

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Попробуйте приготовить тост с яйцом, сыром и авокадо. Этот рецепт на поджаренном хлебушке — идеальный вариант для сытного и полезного завтрака. Сочетание продуктов делает его не только вкусным, но и богатым полезными веществами. Подавайте тост сразу же, пока он теплый. Этот завтрак зарядит вас энергией и поднимет настроение!

Завтрак с обложки журнала: тост с яйцом, сыром и авокадо
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Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);
  • 2 ломтика сыра (например, чеддер);
  • 50 г сыра фета;
  • 2 вареных яйца;
  • 1/2 авокадо;
  • 1 веточка укропа;
  • 2 ст. л. греческого йогурта (или сметаны);
  • 1/2 ч. л. соуса «Сладкий чили»;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Поджарьте ломтики хлеба в тостере или на сковороде до золотистой корочки.
  2. На готовый тост выложите ломтик сыра чеддер, чтобы он слегка расплавился.
  3. Вареные яйца разомните вилкой.
  4. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните вместе с яйцами.
  5. Смешайте греческий йогурт с острым соусом и мелко нарезанным укропом.
  6. На сыр выложите яйца с авокадо. Сверху добавьте крошки сыра фета.
  7. Полейте тост йогуртовым соусом и слегка посолите. Приятного аппетита!