Завтрак с обложки журнала: тост с яйцом, сыром и авокадо

Завтрак с обложки журнала! Идеальный тост с яйцом, сыром и авокадо
Попробуйте приготовить тост с яйцом, сыром и авокадо. Этот рецепт на поджаренном хлебушке — идеальный вариант для сытного и полезного завтрака. Сочетание продуктов делает его не только вкусным, но и богатым полезными веществами. Подавайте тост сразу же, пока он теплый. Этот завтрак зарядит вас энергией и поднимет настроение!
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);
- 2 ломтика сыра (например, чеддер);
- 50 г сыра фета;
- 2 вареных яйца;
- 1/2 авокадо;
- 1 веточка укропа;
- 2 ст. л. греческого йогурта (или сметаны);
- 1/2 ч. л. соуса «Сладкий чили»;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Поджарьте ломтики хлеба в тостере или на сковороде до золотистой корочки.
- На готовый тост выложите ломтик сыра чеддер, чтобы он слегка расплавился.
- Вареные яйца разомните вилкой.
- Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните вместе с яйцами.
- Смешайте греческий йогурт с острым соусом и мелко нарезанным укропом.
- На сыр выложите яйца с авокадо. Сверху добавьте крошки сыра фета.
- Полейте тост йогуртовым соусом и слегка посолите. Приятного аппетита!