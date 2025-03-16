Завтрак с обложки журнала: тост с яйцом, сыром и авокадо

Попробуйте приготовить тост с яйцом, сыром и авокадо. Этот рецепт на поджаренном хлебушке — идеальный вариант для сытного и полезного завтрака. Сочетание продуктов делает его не только вкусным, но и богатым полезными веществами. Подавайте тост сразу же, пока он теплый. Этот завтрак зарядит вас энергией и поднимет настроение!

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Ингредиенты:

2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);

2 ломтика сыра (например, чеддер);

50 г сыра фета;

2 вареных яйца;

1/2 авокадо;

1 веточка укропа;

2 ст. л. греческого йогурта (или сметаны);

1/2 ч. л. соуса «Сладкий чили»;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: