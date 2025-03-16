Постный рецепт: шампиньоны в соевом соусе c картошкой

Готовим постное блюдо — шампиньоны в соево-чесночном соусе, запеченные вместе с картошечкой в духовке. Эта простая и ароматная еда станет отличным гарниром или основным блюдом в пост. Грибы получаются нежными, сочными и с насыщенными вкусом!

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Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

500 г картофеля;

2 ст. л. масла;

3 ст. л. бальзамического уксуса;

2 ст. л. соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

1/2 ч. л. тимьяна;

приправа для картошки по-деревенски;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: