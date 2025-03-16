Постный рецепт: шампиньоны в соевом соусе c картошкой

Постный рецепт: шампиньоны в соевом соусе. Запекаем с картошечкой
Готовим постное блюдо — шампиньоны в соево-чесночном соусе, запеченные вместе с картошечкой в духовке. Эта простая и ароматная еда станет отличным гарниром или основным блюдом в пост. Грибы получаются нежными, сочными и с насыщенными вкусом!
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов;
- 500 г картофеля;
- 2 ст. л. масла;
- 3 ст. л. бальзамического уксуса;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/2 ч. л. тимьяна;
- приправа для картошки по-деревенски;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Смажьте противень маслом. Выложите шампиньоны в одну сторону противня, а порезанные тонкими дольками картофель — в другую.
- Полейте грибы бальзамическим уксусом и соевым соусом. Посыпьте давленым чесноком, тимьяном, солью и перцем. А картошку — маслом и приправой для картофеля по-деревенски.
- Аккуратно перемешайте грибы в своей стороне противня, чтобы они равномерно покрылись соусом и специями. А картофель — в другой стороне.
- Запекайте в духовке 20–25 минут, периодически помешивая, чтобы грибы пропитались ароматами и стали золотистыми. Приятного аппетита!