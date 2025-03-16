Постный рецепт: шампиньоны в соевом соусе. Запекаем с картошечкой

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Готовим постное блюдо — шампиньоны в соево-чесночном соусе, запеченные вместе с картошечкой в духовке. Эта простая и ароматная еда станет отличным гарниром или основным блюдом в пост. Грибы получаются нежными, сочными и с насыщенными вкусом!

Постный рецепт: шампиньоны в соевом соусе c картошкой
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Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов;
  • 500 г картофеля;
  • 2 ст. л. масла;
  • 3 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/2 ч. л. тимьяна;
  • приправа для картошки по-деревенски;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Смажьте противень маслом. Выложите шампиньоны в одну сторону противня, а порезанные тонкими дольками картофель — в другую.
  3. Полейте грибы бальзамическим уксусом и соевым соусом. Посыпьте давленым чесноком, тимьяном, солью и перцем. А картошку — маслом и приправой для картофеля по-деревенски.
  4. Аккуратно перемешайте грибы в своей стороне противня, чтобы они равномерно покрылись соусом и специями. А картофель — в другой стороне.
  5. Запекайте в духовке 20–25 минут, периодически помешивая, чтобы грибы пропитались ароматами и стали золотистыми. Приятного аппетита!