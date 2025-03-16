Подсели на шашлычки из скумбрии! Рыбку готовим только так: секретик

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Семья подсела на эти обалденные шашлычки из скумбрии! Рыбку теперь готовим только так — весь секрет в маринаде из соевого соуса, яблока и апельсина. Этот рецепт станет настоящим украшением вашего стола. Нежные медальоны из рыбы, пропитанные цитрусовым маринадом с пряными травами, получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными.

Секрет вкусных шашлычков из скумбрии
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Ингредиенты:

  • 2 скумбрии;
  • сок 1 яблока;
  • сок 1 апельсина;
  • перец по вкусу;
  • 1/2 ч. л. прованских трав;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 50 мл соевого соуса.

Приготовление:

  1. Очистите скумбрию от внутренностей, удалите голову и хвост. Нарежьте рыбу на медальоны толщиной 2–3 см.
  2. Приготовьте маринад: смешайте яблочный и апельсиновый сок, добавьте соль, перец, прованские травы, измельченный чеснок, оливковое масло и соевый соус. Тщательно перемешайте.
  3. Замаринуйте медальоны из скумбрии в полученной смеси. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1–2 часа.
  4. Нанижите маринованные медальоны на деревянные шпажки.
  5. Разогрейте гриль или сковороду-гриль. Обжаривайте шашлычки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!