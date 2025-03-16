Секрет вкусных шашлычков из скумбрии

Подсели на шашлычки из скумбрии! Рыбку готовим только так: секретик
Семья подсела на эти обалденные шашлычки из скумбрии! Рыбку теперь готовим только так — весь секрет в маринаде из соевого соуса, яблока и апельсина. Этот рецепт станет настоящим украшением вашего стола. Нежные медальоны из рыбы, пропитанные цитрусовым маринадом с пряными травами, получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии;
- сок 1 яблока;
- сок 1 апельсина;
- перец по вкусу;
- 1/2 ч. л. прованских трав;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 50 мл соевого соуса.
Приготовление:
- Очистите скумбрию от внутренностей, удалите голову и хвост. Нарежьте рыбу на медальоны толщиной 2–3 см.
- Приготовьте маринад: смешайте яблочный и апельсиновый сок, добавьте соль, перец, прованские травы, измельченный чеснок, оливковое масло и соевый соус. Тщательно перемешайте.
- Замаринуйте медальоны из скумбрии в полученной смеси. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1–2 часа.
- Нанижите маринованные медальоны на деревянные шпажки.
- Разогрейте гриль или сковороду-гриль. Обжаривайте шашлычки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!