Секрет вкусных шашлычков из скумбрии

Семья подсела на эти обалденные шашлычки из скумбрии! Рыбку теперь готовим только так — весь секрет в маринаде из соевого соуса, яблока и апельсина. Этот рецепт станет настоящим украшением вашего стола. Нежные медальоны из рыбы, пропитанные цитрусовым маринадом с пряными травами, получаются сочными, ароматными и невероятно вкусными.

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Ингредиенты:

2 скумбрии;

сок 1 яблока;

сок 1 апельсина;

перец по вкусу;

1/2 ч. л. прованских трав;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

50 мл соевого соуса.

Приготовление: