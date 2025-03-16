Чай «Витаминная бомба» как в ресторане: заготовки в морозилку

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Готовим чай «Витаминная бомба», который получается вкусным, как в ресторане. Эти заготовки в морозилку — настоящий заряд бодрости и иммунитета! Пряный, ароматный и согревающий, он идеально подходит для уютных вечеров.

Чай «витаминная бомба», как в ресторане: заготовки в морозилку
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Ингредиенты:

  • 2 апельсина;
  • 2 лимона;
  • 100–150 г свежего имбиря;
  • 2 ч. л. куркумы;
  • 2 ч. л. корицы;
  • 1 ч. л. черного перца;
  • 4 ст. л. меда.

Приготовление:

  1. Очистите апельсины и лимоны от кожуры и белой пленки, чтобы избежать горечи.
  2. Очистите имбирь от кожуры.
  3. Все ингредиенты измельчите блендером или комбайном до однородной массы. Если нет блендера, пропустите через мясорубку.
  4. Разлейте смесь в форму для льда и заморозьте.

Готовый кубик залейте кипятком и дайте настояться 5–7 минут. Или добавьте его в черный чай для усиления аромата и пользы. Приятного чаепития!