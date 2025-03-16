Чай «витаминная бомба», как в ресторане: заготовки в морозилку

Готовим чай «Витаминная бомба», который получается вкусным, как в ресторане. Эти заготовки в морозилку — настоящий заряд бодрости и иммунитета! Пряный, ароматный и согревающий, он идеально подходит для уютных вечеров.

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Ингредиенты:

2 апельсина;

2 лимона;

100–150 г свежего имбиря;

2 ч. л. куркумы;

2 ч. л. корицы;

1 ч. л. черного перца;

4 ст. л. меда.

Приготовление:

Очистите апельсины и лимоны от кожуры и белой пленки, чтобы избежать горечи. Очистите имбирь от кожуры. Все ингредиенты измельчите блендером или комбайном до однородной массы. Если нет блендера, пропустите через мясорубку. Разлейте смесь в форму для льда и заморозьте.

Готовый кубик залейте кипятком и дайте настояться 5–7 минут. Или добавьте его в черный чай для усиления аромата и пользы. Приятного чаепития!