Чай «Витаминная бомба» как в ресторане: заготовки в морозилку
Готовим чай «Витаминная бомба», который получается вкусным, как в ресторане. Эти заготовки в морозилку — настоящий заряд бодрости и иммунитета! Пряный, ароматный и согревающий, он идеально подходит для уютных вечеров.
Ингредиенты:
- 2 апельсина;
- 2 лимона;
- 100–150 г свежего имбиря;
- 2 ч. л. куркумы;
- 2 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. черного перца;
- 4 ст. л. меда.
Приготовление:
- Очистите апельсины и лимоны от кожуры и белой пленки, чтобы избежать горечи.
- Очистите имбирь от кожуры.
- Все ингредиенты измельчите блендером или комбайном до однородной массы. Если нет блендера, пропустите через мясорубку.
- Разлейте смесь в форму для льда и заморозьте.
Готовый кубик залейте кипятком и дайте настояться 5–7 минут. Или добавьте его в черный чай для усиления аромата и пользы. Приятного чаепития!