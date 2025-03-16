Простой и сытный ужин: рецепт куриных рулетов с сыром

Ищете простой и сытный рецепт для ужина? Куриные рулетики с сыром и зеленью — идеальное решение! Это блюдо готовится быстро, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.

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Ингредиенты:

куриное филе — 3 шт.;

сыр — 100 г;

петрушка — 20 г;

соль, сухой чеснок, паприка — по вкусу;

майонез — 2–3 ст. ложки;

картофель — 7–8 шт.

Приготовление: