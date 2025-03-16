Этот яблочный пирог одобрен церковью: готовим постное лакомство

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Великий пост — время воздержания не только в мыслях, но и в пище. Однако это не значит, что нужно отказываться от лакомств. Разнообразить рацион поможет рецепт постного яблочного пирога, который одобрен церковью, так как он не содержит продуктов животного происхождения.

Подходит для поста: рецепт яблочного пирога
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Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан воды или растительного молока (например, миндального);
  • 1/2 стакана растительного масла;
  • 1 ч. л. соды, гашеной уксусом;
  • 3–4 яблока;
  • корица или ваниль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар, воду, масло и гашеную соду. Замесите тесто.
  2. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими дольками.
  3. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите половину теста, затем слой яблок, посыпьте корицей. Сверху распределите оставшееся тесто.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки.