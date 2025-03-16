Подходит для поста: рецепт яблочного пирога

Этот яблочный пирог одобрен церковью: готовим постное лакомство
Великий пост — время воздержания не только в мыслях, но и в пище. Однако это не значит, что нужно отказываться от лакомств. Разнообразить рацион поможет рецепт постного яблочного пирога, который одобрен церковью, так как он не содержит продуктов животного происхождения.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан воды или растительного молока (например, миндального);
- 1/2 стакана растительного масла;
- 1 ч. л. соды, гашеной уксусом;
- 3–4 яблока;
- корица или ваниль по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар, воду, масло и гашеную соду. Замесите тесто.
- Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими дольками.
- Форму для выпечки смажьте маслом, выложите половину теста, затем слой яблок, посыпьте корицей. Сверху распределите оставшееся тесто.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки.