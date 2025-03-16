Подходит для поста: рецепт яблочного пирога

Великий пост — время воздержания не только в мыслях, но и в пище. Однако это не значит, что нужно отказываться от лакомств. Разнообразить рацион поможет рецепт постного яблочного пирога, который одобрен церковью, так как он не содержит продуктов животного происхождения.

Ингредиенты:

2 стакана муки;

1 стакан сахара;

1 стакан воды или растительного молока (например, миндального);

1/2 стакана растительного масла;

1 ч. л. соды, гашеной уксусом;

3–4 яблока;

корица или ваниль по вкусу.

Способ приготовления: