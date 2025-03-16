Ленивый рецепт овощной лазаньи

Если хочется чего-то вкусного, сытного, но быстрого в приготовлении, попробуйте овощную лазанью. Этот рецепт прост: овощи запекаются, чередуются с листами для лазаньи и отправляются в духовку. Идеально для вечерней готовки — минимум времени и усилий.

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Ингредиенты:

12 листов для лазаньи (по 10 см);

1 красный и 1 зеленый болгарский перец;

1 цукини;

2 крупных помидора;

1 красная луковица;

150−200 г сыра (чеддер или моцарелла);

2 ст. л. оливкового масла;

свежий базилик;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку в режиме «Гриль». Нарежьте перец крупно, цукини — кружочками, лук — полукольцами. Помидоры пока не запекайте. Выложите овощи на противень, посолите, поперчите, сбрызните маслом и запекайте 6–8 минут, перемешав один раз. Отварите листы для лазаньи. На смазанный маслом противень выложите четыре листа, сверху — половину овощей, базилик и помидоры. Накройте четырьмя листами, повторите слой. Сверху — оставшиеся листы и тертый сыр. Запекайте две минуты, пока сыр не расплавится.

Готово! Просто, быстро и очень вкусно.