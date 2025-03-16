Ленивый рецепт овощной лазаньи

От этой лазаньи не оторваться: ленивый рецепт вкусного блюда
Если хочется чего-то вкусного, сытного, но быстрого в приготовлении, попробуйте овощную лазанью. Этот рецепт прост: овощи запекаются, чередуются с листами для лазаньи и отправляются в духовку. Идеально для вечерней готовки — минимум времени и усилий.
Ингредиенты:
- 12 листов для лазаньи (по 10 см);
- 1 красный и 1 зеленый болгарский перец;
- 1 цукини;
- 2 крупных помидора;
- 1 красная луковица;
- 150−200 г сыра (чеддер или моцарелла);
- 2 ст. л. оливкового масла;
- свежий базилик;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку в режиме «Гриль».
- Нарежьте перец крупно, цукини — кружочками, лук — полукольцами. Помидоры пока не запекайте.
- Выложите овощи на противень, посолите, поперчите, сбрызните маслом и запекайте 6–8 минут, перемешав один раз.
- Отварите листы для лазаньи.
- На смазанный маслом противень выложите четыре листа, сверху — половину овощей, базилик и помидоры.
- Накройте четырьмя листами, повторите слой. Сверху — оставшиеся листы и тертый сыр.
- Запекайте две минуты, пока сыр не расплавится.
Готово! Просто, быстро и очень вкусно.