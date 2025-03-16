От этой лазаньи не оторваться: ленивый рецепт вкусного блюда

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Если хочется чего-то вкусного, сытного, но быстрого в приготовлении, попробуйте овощную лазанью. Этот рецепт прост: овощи запекаются, чередуются с листами для лазаньи и отправляются в духовку. Идеально для вечерней готовки — минимум времени и усилий.

Ленивый рецепт овощной лазаньи
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Ингредиенты:

  • 12 листов для лазаньи (по 10 см);
  • 1 красный и 1 зеленый болгарский перец;
  • 1 цукини;
  • 2 крупных помидора;
  • 1 красная луковица;
  • 150−200 г сыра (чеддер или моцарелла);
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • свежий базилик;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку в режиме «Гриль».
  2. Нарежьте перец крупно, цукини — кружочками, лук — полукольцами. Помидоры пока не запекайте.
  3. Выложите овощи на противень, посолите, поперчите, сбрызните маслом и запекайте 6–8 минут, перемешав один раз.
  4. Отварите листы для лазаньи.
  5. На смазанный маслом противень выложите четыре листа, сверху — половину овощей, базилик и помидоры.
  6. Накройте четырьмя листами, повторите слой. Сверху — оставшиеся листы и тертый сыр.
  7. Запекайте две минуты, пока сыр не расплавится.

Готово! Просто, быстро и очень вкусно.