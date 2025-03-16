Как приготовить сырники без творога

Сырники без творога — это отличная альтернатива классическому рецепту, которая подойдет тем, кто не переносит молочные продукты или просто хочет попробовать что-то новое. Для приготовления этого блюда необходимо взбить три куриных яйца с 40 граммами сахара до получения однородной массы. Затем добавить цедру и сок одного апельсина, что придаст блюду свежий цитрусовый аромат и легкую кислинку.

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В яичную смесь всыпаем 220 граммов манной крупы и тщательно перемешиваем до однородности. После этого добавляем 120 граммов пшеничной муки и снова перемешиваем. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 20–30 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть.

Из отдохнувшего теста формируем круглые сырники, смачивая руки холодной водой, чтобы масса не прилипала. В сковороде разогреваем 30 миллилитров растительного масла и обжариваем сырники с каждой стороны по две-три минуты до золотистой корочки. Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавать такие сырники можно с любым любимым вареньем, сметаной или медом. Благодаря манной крупе они получаются плотными и не разваливаются при жарке, а апельсиновые нотки делают вкус более интересным и насыщенным.