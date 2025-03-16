Всего пять минут: рецепт освежающего салата

Салат «Нежное облако» — это освежающее блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Для его приготовления потребуется 200 граммов пекинской капусты, которую следует мелко нашинковать. К капусте добавляем два спелых помидора, нарезанных кубиками, и один свежий огурец, очищенный от кожуры и нарезанный тонкой соломкой. Для пикантности в салат включается перец рамиро, нарезанный мелкими кусочками, а также свежая кинза, мелко нарубленная.

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Ароматный чеснок, один свежий и 20 граммов маринованного, нарезается максимально мелко и добавляется к остальным ингредиентам. Зеленый и красный лук, по 20 граммов каждого, шинкуются тонкими полукольцами. Все ингредиенты тщательно перемешиваются в глубокой миске, после чего салат заправляется тремя столовыми ложками нерафинированного подсолнечного масла и сбрызгивается соком половины лимона. По вкусу добавляется морская соль.

Этот салат отличается легкостью и свежестью, а сочетание хрустящих овощей с ароматными травами создает неповторимую текстуру. Блюдо получается ярким и аппетитным, а маринованный чеснок придает ему особую изюминку.