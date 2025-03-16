Перечислены лучшие альтернативы куриным яйцам

Яйца — важный ингредиент в выпечке, но что делать, если они внезапно закончились? Не беда! Есть простые и доступные заменители, которые спасут ваше блюдо.

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Для тортов и кексов:

Половина среднего банана (размять в пюре).

Яблочное пюре, шелковистый тофу или йогурт — по 4 ст. л.

Для печенья:

Смесь из стакана молотого льняного семени и 3 ст. л. воды.

Или 4 ст. л. сгущенки — говорят, печенье с ней выходит даже вкуснее.

Для блинов:

2 ст. л. овсяных хлопьев, размоченных в теплой воде.

1 ч. л. соды + 1 ст. л. сметаны, кефира или лимонного сока.

Или смесь из 1 ст. л. крахмала, 1 ст. л. сметаны (или масла) и 1 ст. л. воды.

Также подойдут сухие дрожжи — 1/2 ч. л.

Эти альтернативы не только выручат в трудную минуту, но и сделают вашу выпечку оригинальной и вкусной!

Ранее сообщалось, что лепешки — отличное дополнение к обеду или чаю. Их легко приготовить, а чтобы сделать их мягкими и воздушными, можно добавить немного майонеза.