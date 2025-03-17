Рулетики с фаршем в казане: рецепт сытного блюда

Это блюдо — настоящая находка для любителей домашней кухни. Рулетики из теста с сочным мясным фаршем, приготовленные в казане с картофелем и ароматными специями, получаются мягкими, насыщенными вкусом и невероятно аппетитными. Блюдо родом из центрально-азиатской кухни, где традиции приготовления теста и мяса передаются из поколения в поколение. Оно идеально подходит для уютного семейного ужина или угощения гостей.

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Для приготовления необходимо:

Для теста:

Мука 500 граммов

Вода 250 мл (тёплая)

Яйцо 1 шт. (по желанию, для более эластичного теста)

Соль 1 ч. л.

Растительное масло 1 ст. л.

Для начинки:

Фарш (говядина, баранина или смесь) 500 граммов

Лук 1 шт. (мелко нарезанный)

Соль 1 ч. л.

Чёрный перец ½ ч. л.

Для подливки в казане:

Картофель 5-6 шт. (крупными кусками)

Лук 1-2 шт. (полукольцами)

Морковь 1 шт. (по желанию, крупной соломкой)

Вода 500 мл (или мясной бульон)

Растительное масло 3-4 ст. л.

Соль, специи по вкусу

Сначала нужно замесить тесто. Для этого в тёплую воду добавьте соль и масло. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть около 30 минут.

Пока тесто отдыхает, необходимо замешать фарш с луком и специями. Начинка должна быть сочной, поэтому при необходимости добавьте 2-3 столовые ложки холодной воды.

Подготовка завершена и теперь можно приступить к приготовлению блюда. Раскатайте тесто в тонкий пласт (около 2-3 мм).

А затем нарежьте его на равные треугольники.

Затем выкладываем на каждый треугольник примерно по столовой ложке фарша.

Теперь готовим основу блюда в казане:Нарезаем лук, мы его сделали полукольцами.

Натираем морковь на крупной терке или можно нарезать соломкой.

В сковороду наливаем около трех столовых ложек растительного масла. И обжариваем там лук с морковью.

Далее выкладываем туда картофель, добавляем соль, специи и воду. По желанию можно положить томатную пасту для более яркого цвета.

Через минут 15 кладем в казан рулетики, поверх картофеля. Нужно залить горячей водой (или бульоном), чтобы жидкость покрывала картофель, но не доходила до рулетиков. Накройте крышкой.

Готовим на слабом огне 40-50 минут, пока картофель не станет мягким, а рулетики пропарятся и впитают аромат бульона.

Приятного аппетита!