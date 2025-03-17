Рулетики с фаршем в казане: рецепт сытного блюда

Это блюдо — настоящая находка для любителей домашней кухни. Рулетики из теста с сочным мясным фаршем, приготовленные в казане с картофелем и ароматными специями, получаются мягкими, насыщенными вкусом и невероятно аппетитными. Блюдо родом из центрально-азиатской кухни, где традиции приготовления теста и мяса передаются из поколения в поколение. Оно идеально подходит для уютного семейного ужина или угощения гостей.
Для приготовления необходимо:
Для теста:
- Мука 500 граммов
- Вода 250 мл (тёплая)
- Яйцо 1 шт. (по желанию, для более эластичного теста)
- Соль 1 ч. л.
- Растительное масло 1 ст. л.
Для начинки:
- Фарш (говядина, баранина или смесь) 500 граммов
- Лук 1 шт. (мелко нарезанный)
- Соль 1 ч. л.
- Чёрный перец ½ ч. л.
Для подливки в казане:
- Картофель 5-6 шт. (крупными кусками)
- Лук 1-2 шт. (полукольцами)
- Морковь 1 шт. (по желанию, крупной соломкой)
- Вода 500 мл (или мясной бульон)
- Растительное масло 3-4 ст. л.
- Соль, специи по вкусу
Сначала нужно замесить тесто. Для этого в тёплую воду добавьте соль и масло. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть около 30 минут.
Пока тесто отдыхает, необходимо замешать фарш с луком и специями. Начинка должна быть сочной, поэтому при необходимости добавьте 2-3 столовые ложки холодной воды.
Подготовка завершена и теперь можно приступить к приготовлению блюда. Раскатайте тесто в тонкий пласт (около 2-3 мм).
А затем нарежьте его на равные треугольники.
Затем выкладываем на каждый треугольник примерно по столовой ложке фарша.
Теперь готовим основу блюда в казане:Нарезаем лук, мы его сделали полукольцами.
Натираем морковь на крупной терке или можно нарезать соломкой.
В сковороду наливаем около трех столовых ложек растительного масла. И обжариваем там лук с морковью.
Далее выкладываем туда картофель, добавляем соль, специи и воду. По желанию можно положить томатную пасту для более яркого цвета.
Через минут 15 кладем в казан рулетики, поверх картофеля. Нужно залить горячей водой (или бульоном), чтобы жидкость покрывала картофель, но не доходила до рулетиков. Накройте крышкой.
Готовим на слабом огне 40-50 минут, пока картофель не станет мягким, а рулетики пропарятся и впитают аромат бульона.
Приятного аппетита!