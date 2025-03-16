Как приготовить чешское национальное блюдо смажак

Попробовать чешский жареный сыр — смажак — можно, не посещая Чехию. Хотя традиционно его готовят из сыра гермелин, дома подойдут и доступные твердые сорта: эдам, гауда или даже российский. На семью хватит 1 кг сыра, но порцию легко уменьшить.

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Нарежьте сыр на ломтики 10×10 см толщиной около 1 см. Для панировки подготовьте три яйца и сухари. Каждый кусочек обмакните в яйцо, затем в сухари, снова в яйцо и опять в сухари. После этого отправьте сыр в холодильник на час. Лишние заготовки можно заморозить.

Жарьте сыр во фритюре по две-три минуты с каждой стороны. Готовность проверьте вилкой: сыр должен стать очень мягким. Подавайте с майонезным соусом — просто и вкусно!

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