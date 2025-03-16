Драники — традиционное белорусское блюдо, которое готовится из тёртого картофеля, лука, соли и иногда сметаны. Президент Белоруссии не раз отмечал, что готовит это блюдо по особому рецепту, соблюдая несколько хитростей. Вот простой рецепт вкусных драников.

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Натрите картофель на тёрке, при необходимости слейте лишний сок. Добавьте нарезанный кубиками и обжаренный лук, посолите и поперчите. Добавьте ложку сметаны и замесите пышное тесто. Если нужно, добавьте муку, но только до добавления яйца. Жарьте драники на разогретой сковороде до золотистого цвета и аромата. При жарке одной стороны накройте крышкой на несколько секунд, чтобы сохранить сочность и хруст. Подавайте драники со сметаной и мелко нарубленной зеленью. Прекрасным дополнением к блюду может стать слабосоленая семга или икра.

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