Рецепт волшебного печенья

Хотите порадовать себя и близких ароматной выпечкой? Медовое печенье — это идеальный выбор! Оно готовится быстро, а результат получается нежным, хрустящим и очень вкусным.

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Ингредиенты

Мед — 2 ст. ложки.

Мука — 240 г.

Сахар — 2 ст. ложки.

Растительное масло — 4 ст. ложки.

Яйцо — 1 шт.

Сода — 0,5 ч. ложки.

Приготовление

В глубокой миске соедините яйцо, сахар, растительное масло, мед и соду. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара. Просеянную муку постепенно введите в смесь и замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку или мешочек и уберите в холодильник на 20 минут. Это сделает тесто более пластичным. Достаньте тесто из холодильника и скатайте из него небольшие шарики. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка придавите ладонью. Для красоты можно нанести узоры с помощью вилки. Если хотите, раскатайте тесто в пласт и вырежьте фигурки. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте печенье около 10 минут, пока оно не станет золотистым.

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