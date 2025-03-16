Рецепт волшебного печенья

Когда гости уже на пороге: волшебное печенье к чаю — просто и вкусно!
Хотите порадовать себя и близких ароматной выпечкой? Медовое печенье — это идеальный выбор! Оно готовится быстро, а результат получается нежным, хрустящим и очень вкусным.
Ингредиенты
- Мед — 2 ст. ложки.
- Мука — 240 г.
- Сахар — 2 ст. ложки.
- Растительное масло — 4 ст. ложки.
- Яйцо — 1 шт.
- Сода — 0,5 ч. ложки.
Приготовление
- В глубокой миске соедините яйцо, сахар, растительное масло, мед и соду. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара.
- Просеянную муку постепенно введите в смесь и замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
- Заверните его в пищевую пленку или мешочек и уберите в холодильник на 20 минут. Это сделает тесто более пластичным.
- Достаньте тесто из холодильника и скатайте из него небольшие шарики. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка придавите ладонью. Для красоты можно нанести узоры с помощью вилки. Если хотите, раскатайте тесто в пласт и вырежьте фигурки.
- Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте печенье около 10 минут, пока оно не станет золотистым.
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