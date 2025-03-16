Как приготовить салат «Ромашка»

Готовим салат «Ромашка» — настоящий взрыв вкуса и цвета! Он простой до безобразия, но вкусный до неприличия! Сочетает в себе свежие овощи, сыр, колбасу и хрустящие сухарики, что делает его идеальным для любого повода.

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Ингредиенты:

200 г полукопченой колбасы;

100 г сыра гауда;

2 огурца;

2 помидора;

1 б. консервированной кукурузы;

майонез с чесноком по вкусу;

1/2 буханки хлеба;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, паприка, черный перец по вкусу.

Приготовление

Сухарики: нарежьте хлеб кубиками, смешайте с оливковым маслом, солью, паприкой, давленым чесноком и перцем, выложите на сковородку и поджарьте. Нарежьте колбасу, сыр, огурцы и помидоры полосками. Выложите все ингредиенты на большую тарелку горками, имитируя лепестки ромашки. В центр положите майонез как сердцевину, который перед подачей нужно размешать. Приятного аппетита!

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