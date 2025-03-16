Как приготовить салат «Ромашка»

Салат «Ромашка»: простой до безобразия, вкусный до неприличия!
Готовим салат «Ромашка» — настоящий взрыв вкуса и цвета! Он простой до безобразия, но вкусный до неприличия! Сочетает в себе свежие овощи, сыр, колбасу и хрустящие сухарики, что делает его идеальным для любого повода.
Ингредиенты:
- 200 г полукопченой колбасы;
- 100 г сыра гауда;
- 2 огурца;
- 2 помидора;
- 1 б. консервированной кукурузы;
- майонез с чесноком по вкусу;
- 1/2 буханки хлеба;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, паприка, черный перец по вкусу.
Приготовление
- Сухарики: нарежьте хлеб кубиками, смешайте с оливковым маслом, солью, паприкой, давленым чесноком и перцем, выложите на сковородку и поджарьте.
- Нарежьте колбасу, сыр, огурцы и помидоры полосками.
- Выложите все ингредиенты на большую тарелку горками, имитируя лепестки ромашки. В центр положите майонез как сердцевину, который перед подачей нужно размешать. Приятного аппетита!
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