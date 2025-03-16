Салат «Ромашка»: простой до безобразия, вкусный до неприличия!

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Готовим салат «Ромашка» — настоящий взрыв вкуса и цвета! Он простой до безобразия, но вкусный до неприличия! Сочетает в себе свежие овощи, сыр, колбасу и хрустящие сухарики, что делает его идеальным для любого повода.

Как приготовить салат «Ромашка»
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Ингредиенты:

  • 200 г полукопченой колбасы;
  • 100 г сыра гауда;
  • 2 огурца;
  • 2 помидора;
  • 1 б. консервированной кукурузы;
  • майонез с чесноком по вкусу;
  • 1/2 буханки хлеба;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, паприка, черный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Сухарики: нарежьте хлеб кубиками, смешайте с оливковым маслом, солью, паприкой, давленым чесноком и перцем, выложите на сковородку и поджарьте.
  2. Нарежьте колбасу, сыр, огурцы и помидоры полосками.
  3. Выложите все ингредиенты на большую тарелку горками, имитируя лепестки ромашки. В центр положите майонез как сердцевину, который перед подачей нужно размешать. Приятного аппетита!

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