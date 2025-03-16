Как приготовить традиционный татарский пирог элеш

Элеш: традиционный татарский пирог с сочной начинкой
Элеш — это один из популярных татарских пирогов, представляющий собой аппетитный закрытый пирог с мясной или куриной начинкой. Благодаря сочному фаршу, нежному тесту и ароматным специям элеш получается удивительно вкусным и сытным. Раскрыли, как приготовить такой традиционный пирог дома.
Ингредиенты
Для теста:
- 500 г муки;
- 200 мл кефира (можно использовать молоко);
- 150 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахарного песка;
- 1/2 ч. л. соды.
Для начинки:
- 300 г куриного филе или говядины;
- 1 крупная луковица;
- 2 картофелины;
- 100 мл бульона или воды;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. черного перца;
- 1 ст. л. растительного масла.
Для смазывания:
- 1 желток;
- 1 ст. л. молока.
Способ приготовления
- В емкости взбиваем яйцо вместе с солью и сахаром. Добавляем теплый кефир и соду, хорошо перемешиваем. Вводим заранее размягченное масло и медленно высыпаем муку. Вымешиваем тесто — оно должно получиться мягким и эластичным. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20–30 минут.
- Мелко нарезаем мясо, лук и картошку. Смешиваем ингредиенты, добавляем соль, перец, масло и бульон, перемешиваем.
- Делим тесто на две части (2/3 теста для основы, 1/3 теста для крышки). Раскатываем большую часть в круг и выкладываем в форму, оставляя бортики. Выкладываем начинку и выравниваем ее.
- Раскатываем оставшуюся часть теста, накрываем начинку, защипываем края. В центре делаем небольшое отверстие, чтобы во время готовки выходил пар.
- Смазываем поверхность пирога смесью желтка и молока. Выпекаем в разогретом до 180 градусов духовом шкафу примерно 40–50 минут до золотистости.
- Готовый элеш немного остужаем, нарезаем порционными кусками и подаем к столу.
Полезные советы
- Чтобы начинка получилась еще сочнее, используйте куриное бедро вместо филе или добавьте немного сливочного масла внутрь пирога.
- Можно экспериментировать с начинкой, добавляя грибы, зелень или сыр.
- Для более нежного теста используйте смесь кефира и сметаны.
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