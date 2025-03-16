Как приготовить традиционный татарский пирог элеш

Элеш — это один из популярных татарских пирогов, представляющий собой аппетитный закрытый пирог с мясной или куриной начинкой. Благодаря сочному фаршу, нежному тесту и ароматным специям элеш получается удивительно вкусным и сытным. Раскрыли, как приготовить такой традиционный пирог дома.

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Ингредиенты

Для теста:

500 г муки;

200 мл кефира (можно использовать молоко);

150 г сливочного масла;

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахарного песка;

1/2 ч. л. соды.

Для начинки:

300 г куриного филе или говядины;

1 крупная луковица;

2 картофелины;

100 мл бульона или воды;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. черного перца;

1 ст. л. растительного масла.

Для смазывания:

1 желток;

1 ст. л. молока.

Способ приготовления

В емкости взбиваем яйцо вместе с солью и сахаром. Добавляем теплый кефир и соду, хорошо перемешиваем. Вводим заранее размягченное масло и медленно высыпаем муку. Вымешиваем тесто — оно должно получиться мягким и эластичным. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20–30 минут. Мелко нарезаем мясо, лук и картошку. Смешиваем ингредиенты, добавляем соль, перец, масло и бульон, перемешиваем. Делим тесто на две части (2/3 теста для основы, 1/3 теста для крышки). Раскатываем большую часть в круг и выкладываем в форму, оставляя бортики. Выкладываем начинку и выравниваем ее. Раскатываем оставшуюся часть теста, накрываем начинку, защипываем края. В центре делаем небольшое отверстие, чтобы во время готовки выходил пар. Смазываем поверхность пирога смесью желтка и молока. Выпекаем в разогретом до 180 градусов духовом шкафу примерно 40–50 минут до золотистости. Готовый элеш немного остужаем, нарезаем порционными кусками и подаем к столу.

Полезные советы

Чтобы начинка получилась еще сочнее, используйте куриное бедро вместо филе или добавьте немного сливочного масла внутрь пирога.

Можно экспериментировать с начинкой, добавляя грибы, зелень или сыр.

Для более нежного теста используйте смесь кефира и сметаны.

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