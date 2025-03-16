Готовим французский луковый суп

Дома есть только лук, хлеб и сыр? Не беда! Готовим французский шедевр — луковый суп. Это блюдо, которое покорило сердца гурманов по всему миру. Его насыщенный вкус и аромат не оставят вас равнодушными!

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Ингредиенты:

4 крупные луковицы;

2 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

1 л воды или бульона (овощного, куриного или говяжьего);

2–3 ломтика хлеба (лучше багета);

100 г твердого сыра (например, пармезан или грюйер);

соль, перец — по вкусу;

1 ч. л. сахара (по желанию).

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами. В глубокой кастрюле растопите сливочное масло и добавьте оливковое. Обжарьте лук на среднем огне, помешивая, пока он не станет золотисто-коричневым (это займет около 10–15 минут). Если хотите, добавьте сахар для карамелизации. Залейте лук водой или бульоном, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Ломтики хлеба подсушите в тостере или на сковороде. Разлейте суп в жаропрочные порционные горшочки. Сверху положите ломтик хлеба и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Приятного аппетита!

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