Готовим идеальный плов для поста

Ищете вкусное и сытное блюдо для поста? Постный плов с овощами — идеальный выбор! Этот рецепт прост в приготовлении, а результат порадует даже тех, кто не придерживается диетических ограничений.

Ингредиенты:

Рис — 1,5 стакана;

Морковь — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Соль, перец, специи (куркума, зира) — по вкусу;

Вода — 3 стакана.

Приготовление: