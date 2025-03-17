Готовим идеальный плов для поста

Нежнейший плов — идеально для поста. Попробуйте этот чудо-рецепт!
Ищете вкусное и сытное блюдо для поста? Постный плов с овощами — идеальный выбор! Этот рецепт прост в приготовлении, а результат порадует даже тех, кто не придерживается диетических ограничений.
Ингредиенты:
- Рис — 1,5 стакана;
- Морковь — 2 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Болгарский перец — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Томатная паста — 2 ст. л.;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Соль, перец, специи (куркума, зира) — по вкусу;
- Вода — 3 стакана.
Приготовление:
- Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами, а болгарский перец — кубиками. Чеснок очистите, но оставьте целым.
- Разогрейте растительное масло в сковороде или казане. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Готовьте 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Всыпьте соль, перец, куркуму и зиру. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.
- Промойте рис до прозрачной воды и выложите его поверх овощей. Разровняйте, но не перемешивайте.
- Аккуратно влейте воду, чтобы она покрывала рис на 1–2 см. Добавьте зубчики чеснока.
- Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 20–25 минут, пока рис не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут.