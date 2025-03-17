Нежнейший плов — идеально для поста. Попробуйте этот чудо-рецепт!

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Ищете вкусное и сытное блюдо для поста? Постный плов с овощами — идеальный выбор! Этот рецепт прост в приготовлении, а результат порадует даже тех, кто не придерживается диетических ограничений.

Готовим идеальный плов для поста
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Рис — 1,5 стакана;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Болгарский перец — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Соль, перец, специи (куркума, зира) — по вкусу;
  • Вода — 3 стакана.

Приготовление:

  1. Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами, а болгарский перец — кубиками. Чеснок очистите, но оставьте целым.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде или казане. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Готовьте 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.
  3. Всыпьте соль, перец, куркуму и зиру. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.
  4. Промойте рис до прозрачной воды и выложите его поверх овощей. Разровняйте, но не перемешивайте.
  5. Аккуратно влейте воду, чтобы она покрывала рис на 1–2 см. Добавьте зубчики чеснока.
  6. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 20–25 минут, пока рис не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут.
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