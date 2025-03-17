Мексиканская сальса: классический рецепт и не только
Вкусная, яркая, свежая сальса считается символом мексиканской и латиноамериканской кухни. «Рамблер» поделится классическим рецептом этого соуса, а также предложит альтернативные варианты.
Сначала давайте разберемся, с чем сальса идеально сочетается. Ее можно подавать с чипсами — так она станет отличной закуской на вечеринке. Этот соус подходит к мясным блюдам, таким как тако, буррито, фахитас или стейки. Также можно использовать мексиканскую сальсу в качестве начинки для бутербродов или добавлять в салаты для пикантности.
1. Классический рецепт сальсы
Ингредиенты:
- 4-5 спелых помидоров
- 1 маленькая красная луковица
- 1-2 острых перца чили (по желанию)
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка свежего сока лайма
- соль и перец по вкусу
- 1 столовая ложка оливкового масла (опционально)
- кинза (по вкусу)
Приготовление:
- Начните с подготовки помидоров. Промыть их, нарезать мелкими кубиками. Для более мягкой текстуры можно слегка удалить семена.
- Очистите лук и нарежьте его очень мелко.
- Чили очистите от семян и нарежьте на очень мелкие кусочки (если хотите менее острый соус, используйте меньше чили или вообще его исключите).
- Пропустите чеснок через пресс.
- В миске смешайте все ингредиенты — помидоры, лук, чили, чеснок. Добавьте сок лайма, посолите и поперчите по вкусу.
- Для дополнительного аромата можно добавить оливковое масло.
- В конце добавьте свежую нарезанную кинзу и перемешайте.
- Подавайте сальсу сразу, либо оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкусы лучше пропитались.
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2. Сальса-манго
Ингредиенты:
- 1 спелый манго
- 2 помидора
- 1 красный лук
- 1 чили
- сок 1 лайма
- свежая кинза
Приготовление:
- Манго очистите и нарежьте маленькими кубиками.
- Точно так же нарежьте помидоры и лук.
- Чили нарежьте очень мелко, добавьте в смесь.
- Заправьте соком лайма и добавьте кинзу. Перемешайте.
3. Гуакамоле-сальса
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 2 помидора
- 1 луковица
- 1 чили
- сок половины лайма
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Авокадо очистите и нарежьте кубиками.
- Помидоры и лук нарежьте мелко.
- Чили очистите от семян и нарежьте мелко.
- Все ингредиенты смешайте в миске, добавьте сок лайма, соль и перец.
- Подавайте свежей сальсой с чипсами или на тако.
4. Сальса-роха
Ингредиенты:
- 4 спелых помидора
- 1 луковица
- 1 чили
- 1 зубчик чеснока
- соль и перец
Приготовление:
- Помидоры, лук и чили обжарьте на сковороде до появления поджаристой корки.
- Очистите чеснок, нарежьте.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, пропустите через блендер.
Не бойтесь модернизировать классические рецепты привычных блюд. В кулинарии нет горизонтов, поэтому можно смело реализовывать все свои самые смелые идеи!
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