Мексиканская сальса: классический рецепт и не только

Катерина Саломе

Вкусная, яркая, свежая сальса считается символом мексиканской и латиноамериканской кухни. «‎Рамблер» поделится классическим рецептом этого соуса, а также предложит альтернативные варианты.

Мексиканская сальса: классический рецепт и не только
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Сначала давайте разберемся, с чем сальса идеально сочетается. Ее можно подавать с чипсами — так она станет отличной закуской на вечеринке. Этот соус подходит к мясным блюдам, таким как тако, буррито, фахитас или стейки. Также можно использовать мексиканскую сальсу в качестве начинки для бутербродов или добавлять в салаты для пикантности.

1. Классический рецепт сальсы

Ингредиенты:

  • 4-5 спелых помидоров
  • 1 маленькая красная луковица
  • 1-2 острых перца чили (по желанию)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка свежего сока лайма
  • соль и перец по вкусу
  • 1 столовая ложка оливкового масла (опционально)
  • кинза (по вкусу)

Приготовление:

  1. Начните с подготовки помидоров. Промыть их, нарезать мелкими кубиками. Для более мягкой текстуры можно слегка удалить семена.
  2. Очистите лук и нарежьте его очень мелко.
  3. Чили очистите от семян и нарежьте на очень мелкие кусочки (если хотите менее острый соус, используйте меньше чили или вообще его исключите).
  4. Пропустите чеснок через пресс.
  5. В миске смешайте все ингредиенты — помидоры, лук, чили, чеснок. Добавьте сок лайма, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Для дополнительного аромата можно добавить оливковое масло.
  7. В конце добавьте свежую нарезанную кинзу и перемешайте.
  8. Подавайте сальсу сразу, либо оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкусы лучше пропитались.

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2. Сальса-манго

Ингредиенты:

  • 1 спелый манго
  • 2 помидора
  • 1 красный лук
  • 1 чили
  • сок 1 лайма
  • свежая кинза

Приготовление:

  1. Манго очистите и нарежьте маленькими кубиками.
  2. Точно так же нарежьте помидоры и лук.
  3. Чили нарежьте очень мелко, добавьте в смесь.
  4. Заправьте соком лайма и добавьте кинзу. Перемешайте.

3. Гуакамоле-сальса

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 2 помидора
  • 1 луковица
  • 1 чили
  • сок половины лайма
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Авокадо очистите и нарежьте кубиками.
  2. Помидоры и лук нарежьте мелко.
  3. Чили очистите от семян и нарежьте мелко.
  4. Все ингредиенты смешайте в миске, добавьте сок лайма, соль и перец.
  5. Подавайте свежей сальсой с чипсами или на тако.

4. Сальса-роха

Ингредиенты:

  • 4 спелых помидора
  • 1 луковица
  • 1 чили
  • 1 зубчик чеснока
  • соль и перец

Приготовление:

  1. Помидоры, лук и чили обжарьте на сковороде до появления поджаристой корки.
  2. Очистите чеснок, нарежьте.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, пропустите через блендер.

Не бойтесь модернизировать классические рецепты привычных блюд. В кулинарии нет горизонтов, поэтому можно смело реализовывать все свои самые смелые идеи!

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