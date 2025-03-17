Мексиканская сальса: классический рецепт и не только

Вкусная, яркая, свежая сальса считается символом мексиканской и латиноамериканской кухни. «‎Рамблер» поделится классическим рецептом этого соуса, а также предложит альтернативные варианты.

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Сначала давайте разберемся, с чем сальса идеально сочетается. Ее можно подавать с чипсами — так она станет отличной закуской на вечеринке. Этот соус подходит к мясным блюдам, таким как тако, буррито, фахитас или стейки. Также можно использовать мексиканскую сальсу в качестве начинки для бутербродов или добавлять в салаты для пикантности.

1. Классический рецепт сальсы

Ингредиенты:

4-5 спелых помидоров

1 маленькая красная луковица

1-2 острых перца чили (по желанию)

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка свежего сока лайма

соль и перец по вкусу

1 столовая ложка оливкового масла (опционально)

кинза (по вкусу)

Приготовление:

Начните с подготовки помидоров. Промыть их, нарезать мелкими кубиками. Для более мягкой текстуры можно слегка удалить семена. Очистите лук и нарежьте его очень мелко. Чили очистите от семян и нарежьте на очень мелкие кусочки (если хотите менее острый соус, используйте меньше чили или вообще его исключите). Пропустите чеснок через пресс. В миске смешайте все ингредиенты — помидоры, лук, чили, чеснок. Добавьте сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Для дополнительного аромата можно добавить оливковое масло. В конце добавьте свежую нарезанную кинзу и перемешайте. Подавайте сальсу сразу, либо оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкусы лучше пропитались.

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2. Сальса-манго

Ингредиенты:

1 спелый манго

2 помидора

1 красный лук

1 чили

сок 1 лайма

свежая кинза

Приготовление:

Манго очистите и нарежьте маленькими кубиками. Точно так же нарежьте помидоры и лук. Чили нарежьте очень мелко, добавьте в смесь. Заправьте соком лайма и добавьте кинзу. Перемешайте.

3. Гуакамоле-сальса

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

2 помидора

1 луковица

1 чили

сок половины лайма

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Авокадо очистите и нарежьте кубиками. Помидоры и лук нарежьте мелко. Чили очистите от семян и нарежьте мелко. Все ингредиенты смешайте в миске, добавьте сок лайма, соль и перец. Подавайте свежей сальсой с чипсами или на тако.

4. Сальса-роха

Ингредиенты:

4 спелых помидора

1 луковица

1 чили

1 зубчик чеснока

соль и перец

Приготовление:

Помидоры, лук и чили обжарьте на сковороде до появления поджаристой корки. Очистите чеснок, нарежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, пропустите через блендер.

Не бойтесь модернизировать классические рецепты привычных блюд. В кулинарии нет горизонтов, поэтому можно смело реализовывать все свои самые смелые идеи!

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