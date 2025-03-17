Весенние блюда: 5 пошаговых рецептов из разных стран

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Они позволят вам почувствовать приближение тёплого времени года.

Пять пошаговых рецептов весенних блюд из разных стран
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Холода лишают нас солнечного света. Те, кто готов ехать, плыть и лететь, могут понежиться на солнце в Мексике, Абу-Даби или Сингапуре, где погоду уже не отличить от летней. Однако приблизить наступление тёплого сезона можно и другим способом.

«Предлагаю вам провести последний холодный месяц за приготовлением блюд из стран, где уже вовсю весна», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

5 рецептов весенних блюд из разных стран

Япония: сакура-моти

Сакура-моти — традиционное японское сладкое лакомство, которое готовят во время цветения сакуры. Сладкий рисовый пирожок заворачивают в солёный лист сакуры, чтобы получать удовольствие от контрастного вкуса.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 172 ккал

Белки: 7,9 г

Жиры: 1,7 г

Угеводы: 27 г

Ингредиенты:

  • клейкий рис — 150 г;
  • сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;
  • солёные листья сакуры — 10 шт.;
  • розовый пищевой краситель — по желанию.

Совет: солёные листья сакуры можно заменить на виноградные листья для долмы.

Способ приготовления:

  1. Замочите клейкий рис в воде на шесть-восемь часов, затем слейте воду.
  2. Приготовьте рис на пару по инструкции на упаковке. При желании добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте.
  3. Разделите рис на 10 равных частей.
  4. Сформируйте из каждой части лепёшку, поместите в центр половину чайной ложки пасты анко и заверните, придав овальную форму.
  5. Заверните каждую заготовку в лист сакуры.
  6. Подавайте при комнатной температуре.

Салат харусаме

Харусаме — тонкая прозрачная лапша из рисового крахмала, которую часто используют в японских салатах, особенно весной. Харусаме — очень поэтичное название из двух иероглифов 春雨. Первый означает весну, второй — дождь.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 186 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 1,7 г

Угеводы: 28,8 г

Ингредиенты:

  • лапша харусаме — 100 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • варёная ветчина (или крабовые палочки) — 50 г;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • рисовый уксус — 2 ст. л.;
  • сахар — 15 г;
  • кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • кунжутные семечки — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте харусаме согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой и подсушите.
  2. Нарежьте огурец, морковь и ветчину тонкими полосками.
  3. Смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло до растворения сахара.
  4. Смешайте все ингредиенты в большой миске, заправьте приготовленным соусом.
  5. Посыпьте кунжутными семечками перед подачей.

Португалия: калду верде

Калду верде — популярный португальский суп, который готовят весной, когда в тёплом климате созревает первый в году урожай особого сорта листовой капусты «галега» (или португальская капуста).

Количество порций: 9

КБЖУ на 100 г

Калории: 69 ккал

Белки: 2,8 г

Жиры: 4,3 г

Угеводы: 4,7 г

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • колбаса чоризо — 200 г;
  • кудрявая или португальская капуста — 300 г;
  • вода или куриный бульон — 1,2 л;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, лук и чеснок, затем нарежьте их крупными кусками.
  2. В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук и чеснок, обжаривайте три-четыре минуты, пока не размягчатся.
  3. Положите картофель в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока не размягчится картофель.
  4. Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера измельчите суп в однородное пюре. Уменьшите огонь до слабого и продолжайте готовить суп.
  5. Колбасу чоризо нарежьте тонкими ломтиками и слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы выделился ароматный жир.
  6. Добавьте колбасу в суп, затем положите мелко нарезанную капусту. Варите ещё пять минут, пока капуста не станет мягкой.
  7. Влейте оставшееся оливковое масло, приправьте солью и перцем.
  8. Подавайте горячим, украсив ломтиками чоризо.

Ирландия: колканнон

Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовят весной, когда на рынках появляются свежая капуста и картофель.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 97 ккал

Белки: 1,9 г

Жиры: 5 г

Угеводы: 11 г

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • кудрявая капуста — 200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 100 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель до мягкости, затем слейте воду и разомните его.
  2. В сковороде обжарьте мелко нарезанный лук в сливочном масле до прозрачности.
  3. Добавьте нарезанную капусту и готовьте до мягкости.
  4. Влейте молоко в картофельное пюре, добавьте капусту с луком и тщательно перемешайте.
  5. Приправьте солью и перцем, подавайте горячим.

Китай: цинтуань

Цинтуань — рисовые шарики на пару, которые подают с пастой из красной фасоли. Это лакомство приурочено к весеннему празднику чистого света — Цинмин.

Ингредиенты:

  • клейкая рисовая мука — 100 г;
  • вода — 150 мл;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • шпинат — 50 г;
  • сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;
  • кукурузный крахмал — для присыпки.

Способ приготовления:

  1. Замесите в миске рисовую муку, воду и сахарную пудру до консистенции теста.
  2. Измельчите шпинат в блендере до образования однородного пюре. Смешайте рисовое тесто с пюре, чтобы окрасить тесто в зелёный цвет.
  3. Разделите тесто на небольшие части, сформируйте из них шарики.
  4. В каждый шарик поместите 1/2 ч. л. пасты из красной фасоли.
  5. Готовьте на пару 10–15 минут до готовности.
  6. Подавайте тёплыми.