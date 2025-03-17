Пять пошаговых рецептов весенних блюд из разных стран

Весенние блюда: 5 пошаговых рецептов из разных стран
Они позволят вам почувствовать приближение тёплого времени года.
Холода лишают нас солнечного света. Те, кто готов ехать, плыть и лететь, могут понежиться на солнце в Мексике, Абу-Даби или Сингапуре, где погоду уже не отличить от летней. Однако приблизить наступление тёплого сезона можно и другим способом.
«Предлагаю вам провести последний холодный месяц за приготовлением блюд из стран, где уже вовсю весна», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
5 рецептов весенних блюд из разных стран
Япония: сакура-моти
Сакура-моти — традиционное японское сладкое лакомство, которое готовят во время цветения сакуры. Сладкий рисовый пирожок заворачивают в солёный лист сакуры, чтобы получать удовольствие от контрастного вкуса.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 172 ккал
Белки: 7,9 г
Жиры: 1,7 г
Угеводы: 27 г
Ингредиенты:
- клейкий рис — 150 г;
- сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;
- солёные листья сакуры — 10 шт.;
- розовый пищевой краситель — по желанию.
Совет: солёные листья сакуры можно заменить на виноградные листья для долмы.
Способ приготовления:
- Замочите клейкий рис в воде на шесть-восемь часов, затем слейте воду.
- Приготовьте рис на пару по инструкции на упаковке. При желании добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте.
- Разделите рис на 10 равных частей.
- Сформируйте из каждой части лепёшку, поместите в центр половину чайной ложки пасты анко и заверните, придав овальную форму.
- Заверните каждую заготовку в лист сакуры.
- Подавайте при комнатной температуре.
Салат харусаме
Харусаме — тонкая прозрачная лапша из рисового крахмала, которую часто используют в японских салатах, особенно весной. Харусаме — очень поэтичное название из двух иероглифов 春雨. Первый означает весну, второй — дождь.
Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
Калории: 186 ккал
Белки: 6 г
Жиры: 1,7 г
Угеводы: 28,8 г
Ингредиенты:
- лапша харусаме — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- варёная ветчина (или крабовые палочки) — 50 г;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- рисовый уксус — 2 ст. л.;
- сахар — 15 г;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- кунжутные семечки — для украшения.
Способ приготовления:
- Приготовьте харусаме согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой и подсушите.
- Нарежьте огурец, морковь и ветчину тонкими полосками.
- Смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло до растворения сахара.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске, заправьте приготовленным соусом.
- Посыпьте кунжутными семечками перед подачей.
Португалия: калду верде
Калду верде — популярный португальский суп, который готовят весной, когда в тёплом климате созревает первый в году урожай особого сорта листовой капусты «галега» (или португальская капуста).
Количество порций: 9
КБЖУ на 100 г
Калории: 69 ккал
Белки: 2,8 г
Жиры: 4,3 г
Угеводы: 4,7 г
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- колбаса чоризо — 200 г;
- кудрявая или португальская капуста — 300 г;
- вода или куриный бульон — 1,2 л;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, лук и чеснок, затем нарежьте их крупными кусками.
- В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук и чеснок, обжаривайте три-четыре минуты, пока не размягчатся.
- Положите картофель в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока не размягчится картофель.
- Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера измельчите суп в однородное пюре. Уменьшите огонь до слабого и продолжайте готовить суп.
- Колбасу чоризо нарежьте тонкими ломтиками и слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы выделился ароматный жир.
- Добавьте колбасу в суп, затем положите мелко нарезанную капусту. Варите ещё пять минут, пока капуста не станет мягкой.
- Влейте оставшееся оливковое масло, приправьте солью и перцем.
- Подавайте горячим, украсив ломтиками чоризо.
Ирландия: колканнон
Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовят весной, когда на рынках появляются свежая капуста и картофель.
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 97 ккал
Белки: 1,9 г
Жиры: 5 г
Угеводы: 11 г
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- кудрявая капуста — 200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 100 мл;
- лук — 1 шт.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите картофель до мягкости, затем слейте воду и разомните его.
- В сковороде обжарьте мелко нарезанный лук в сливочном масле до прозрачности.
- Добавьте нарезанную капусту и готовьте до мягкости.
- Влейте молоко в картофельное пюре, добавьте капусту с луком и тщательно перемешайте.
- Приправьте солью и перцем, подавайте горячим.
Китай: цинтуань
Цинтуань — рисовые шарики на пару, которые подают с пастой из красной фасоли. Это лакомство приурочено к весеннему празднику чистого света — Цинмин.
Ингредиенты:
- клейкая рисовая мука — 100 г;
- вода — 150 мл;
- сахарная пудра — 50 г;
- шпинат — 50 г;
- сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;
- кукурузный крахмал — для присыпки.
Способ приготовления:
- Замесите в миске рисовую муку, воду и сахарную пудру до консистенции теста.
- Измельчите шпинат в блендере до образования однородного пюре. Смешайте рисовое тесто с пюре, чтобы окрасить тесто в зелёный цвет.
- Разделите тесто на небольшие части, сформируйте из них шарики.
- В каждый шарик поместите 1/2 ч. л. пасты из красной фасоли.
- Готовьте на пару 10–15 минут до готовности.
- Подавайте тёплыми.