Пять пошаговых рецептов весенних блюд из разных стран

Они позволят вам почувствовать приближение тёплого времени года.

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Холода лишают нас солнечного света. Те, кто готов ехать, плыть и лететь, могут понежиться на солнце в Мексике, Абу-Даби или Сингапуре, где погоду уже не отличить от летней. Однако приблизить наступление тёплого сезона можно и другим способом.

«Предлагаю вам провести последний холодный месяц за приготовлением блюд из стран, где уже вовсю весна», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

5 рецептов весенних блюд из разных стран

Япония: сакура-моти

Сакура-моти — традиционное японское сладкое лакомство, которое готовят во время цветения сакуры. Сладкий рисовый пирожок заворачивают в солёный лист сакуры, чтобы получать удовольствие от контрастного вкуса.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 172 ккал

Белки: 7,9 г

Жиры: 1,7 г

Угеводы: 27 г

Ингредиенты:

клейкий рис — 150 г;

сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;

солёные листья сакуры — 10 шт.;

розовый пищевой краситель — по желанию.

Совет: солёные листья сакуры можно заменить на виноградные листья для долмы.

Способ приготовления:

Замочите клейкий рис в воде на шесть-восемь часов, затем слейте воду. Приготовьте рис на пару по инструкции на упаковке. При желании добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте. Разделите рис на 10 равных частей. Сформируйте из каждой части лепёшку, поместите в центр половину чайной ложки пасты анко и заверните, придав овальную форму. Заверните каждую заготовку в лист сакуры. Подавайте при комнатной температуре.

Салат харусаме

Харусаме — тонкая прозрачная лапша из рисового крахмала, которую часто используют в японских салатах, особенно весной. Харусаме — очень поэтичное название из двух иероглифов 春雨. Первый означает весну, второй — дождь.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 186 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 1,7 г

Угеводы: 28,8 г

Ингредиенты:

лапша харусаме — 100 г;

огурец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

варёная ветчина (или крабовые палочки) — 50 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

рисовый уксус — 2 ст. л.;

сахар — 15 г;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

кунжутные семечки — для украшения.

Способ приготовления:

Приготовьте харусаме согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой и подсушите. Нарежьте огурец, морковь и ветчину тонкими полосками. Смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло до растворения сахара. Смешайте все ингредиенты в большой миске, заправьте приготовленным соусом. Посыпьте кунжутными семечками перед подачей.

Португалия: калду верде

Калду верде — популярный португальский суп, который готовят весной, когда в тёплом климате созревает первый в году урожай особого сорта листовой капусты «галега» (или португальская капуста).

Количество порций: 9

КБЖУ на 100 г

Калории: 69 ккал

Белки: 2,8 г

Жиры: 4,3 г

Угеводы: 4,7 г

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

колбаса чоризо — 200 г;

кудрявая или португальская капуста — 300 г;

вода или куриный бульон — 1,2 л;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель, лук и чеснок, затем нарежьте их крупными кусками. В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук и чеснок, обжаривайте три-четыре минуты, пока не размягчатся. Положите картофель в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока не размягчится картофель. Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера измельчите суп в однородное пюре. Уменьшите огонь до слабого и продолжайте готовить суп. Колбасу чоризо нарежьте тонкими ломтиками и слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы выделился ароматный жир. Добавьте колбасу в суп, затем положите мелко нарезанную капусту. Варите ещё пять минут, пока капуста не станет мягкой. Влейте оставшееся оливковое масло, приправьте солью и перцем. Подавайте горячим, украсив ломтиками чоризо.

Ирландия: колканнон

Колканнон — традиционное ирландское блюдо, которое готовят весной, когда на рынках появляются свежая капуста и картофель.

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 97 ккал

Белки: 1,9 г

Жиры: 5 г

Угеводы: 11 г

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

кудрявая капуста — 200 г;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 100 мл;

лук — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель до мягкости, затем слейте воду и разомните его. В сковороде обжарьте мелко нарезанный лук в сливочном масле до прозрачности. Добавьте нарезанную капусту и готовьте до мягкости. Влейте молоко в картофельное пюре, добавьте капусту с луком и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем, подавайте горячим.

Китай: цинтуань

Цинтуань — рисовые шарики на пару, которые подают с пастой из красной фасоли. Это лакомство приурочено к весеннему празднику чистого света — Цинмин.

Ингредиенты:

клейкая рисовая мука — 100 г;

вода — 150 мл;

сахарная пудра — 50 г;

шпинат — 50 г;

сладкая паста анко из красной фасоли — 100 г;

кукурузный крахмал — для присыпки.

Способ приготовления: