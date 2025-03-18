Засунул в духовку и готово: рецепт идеального завтрака за 15 минут

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Этот рецепт завтрака настолько прост, что вам нужно лишь подготовить ингредиенты, засунуть их в духовку — и можно заниматься своими делами. Вкусно, сытно и минимум усилий!

Тосты с яйцами: идеальный завтрак за 15 минут
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Ингредиенты (на две порции):

  • 4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);
  • 4 яйца;
  • 4 ломтика ветчины или бекона;
  • 50 г сыра;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. На противень выложите ломтики хлеба. Сверху положите ветчину или бекон.
  3. Аккуратно сделайте в хлебе углубления и разбейте в каждое по яйцу.
  4. Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.
  5. Отправьте в духовку на 12–15 минут, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится.

Это идеальный вариант завтрака. Он не только быстрый, но и полезный. В нем содержится белок и клетчатка. Попробуйте — и ваш утренний ритуал станет еще проще и вкуснее.

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