Тосты с яйцами: идеальный завтрак за 15 минут

Этот рецепт завтрака настолько прост, что вам нужно лишь подготовить ингредиенты, засунуть их в духовку — и можно заниматься своими делами. Вкусно, сытно и минимум усилий!

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Ингредиенты (на две порции):

4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);

4 яйца;

4 ломтика ветчины или бекона;

50 г сыра;

соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. На противень выложите ломтики хлеба. Сверху положите ветчину или бекон. Аккуратно сделайте в хлебе углубления и разбейте в каждое по яйцу. Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 12–15 минут, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится.

Это идеальный вариант завтрака. Он не только быстрый, но и полезный. В нем содержится белок и клетчатка. Попробуйте — и ваш утренний ритуал станет еще проще и вкуснее.