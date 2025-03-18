Тосты с яйцами: идеальный завтрак за 15 минут

Засунул в духовку и готово: рецепт идеального завтрака за 15 минут
Этот рецепт завтрака настолько прост, что вам нужно лишь подготовить ингредиенты, засунуть их в духовку — и можно заниматься своими делами. Вкусно, сытно и минимум усилий!
Ингредиенты (на две порции):
- 4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового);
- 4 яйца;
- 4 ломтика ветчины или бекона;
- 50 г сыра;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- На противень выложите ломтики хлеба. Сверху положите ветчину или бекон.
- Аккуратно сделайте в хлебе углубления и разбейте в каждое по яйцу.
- Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.
- Отправьте в духовку на 12–15 минут, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится.
Это идеальный вариант завтрака. Он не только быстрый, но и полезный. В нем содержится белок и клетчатка. Попробуйте — и ваш утренний ритуал станет еще проще и вкуснее.