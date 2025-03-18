Четыре чуда-рецепта с морской капустой для худеющих
Ламинария давно попала в топ продуктов здорового питания. Она обладает множеством полезных свойств и прекрасно вписывается во многие блюда. «Рамблер» поделится простыми и вкусными рецептами с ее участием.
В морской капусте рекордно низкое содержание калорий — на 100 г всего 25 ккал. Это делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за фигурой. Также ламинария обладает антиоксидантными свойствами, помогает выводить токсины из организма и укрепляет иммунную систему. В состав этой витаминной кладези входят:
- йод, который поддерживает здоровье щитовидной железы, регулирует обмен веществ и помогает бороться с усталостью,
- калий, необходимый для нормальной работы сердечно-сосудистой системы,
- витамины группы B, которые влияют на нервную систему, улучшая ее функционирование и повышая стрессоустойчивость,
- магний, способствующий нормализации работы мышц и нервов,
- фолиевая кислота, поддерживающая иммунитет и здоровье кожи,
- пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и помогают контролировать вес.
1. Салат с морской капустой и огурцами
Ингредиенты:
- 150 г морской капусты (консервированной или свежей)
- 1 свежий огурец
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 чайная ложка лимонного сока
- соль и перец по вкусу
- немного укропа или петрушки
Приготовление:
- Если вы используете консервированную морскую капусту, промойте ее под холодной водой.
- Огурец нарежьте тонкими кружочками.
- В миске смешайте морскую капусту с огурцом.
- Добавьте оливковое масло, лимонный сок, посолите и поперчите.
- Посыпьте укропом или петрушкой перед подачей.
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2. Теплый салат с морской капустой и картофелем
Ингредиенты:
- 200 г морской капусты
- 3 картофелины
- 1 маленькая луковица
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 столовая ложка уксуса
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- В миске смешайте морскую капусту, картофель, лук, добавьте уксус, соль и перец.
- Тщательно перемешайте и подавайте теплым.
3. Морская капуста с рисом и соевым соусом
Ингредиенты:
- 100 г морской капусты
- 150 г вареного риса
- 1 столовая ложка соевого соуса
- 1 чайная ложка кунжутного масла
- 1 столовая ложка семян кунжута (по желанию)
Приготовление:
- Промойте морскую капусту, если она консервированная, или нарежьте свежую на небольшие кусочки.
- В сковороде разогрейте кунжутное масло и обжарьте морскую капусту на среднем огне около двух-трех минут.
- Добавьте вареный рис, соевый соус и продолжайте обжаривать еще три-четыре минуты, тщательно перемешивая.
- Посыпьте семенами кунжута перед подачей.
4. Морская капуста с морепродуктами
Ингредиенты:
- 150 г морской капусты
- 100 г креветок
- 50 г мидий
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- сок половины лимона
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Морскую капусту тщательно промойте и откиньте на сито.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета.
- Добавьте креветки и мидии, жарьте их две-три минуты.
- В конце добавьте морскую капусту, перемешайте и готовьте еще одну-две минуты.
- Полейте соком лимона, посолите и поперчите по вкусу.
За счет своего богатого витаминного состава ламинария является важной частью здорового питания. Особенно для тех, кто тщательно следит за питанием и особенно нуждается в балансе всех макро- и микроэлементов. Попробуйте предложенные рецепты, которые сочетают в себе здоровье и удовольствие!
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