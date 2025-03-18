Четыре чуда-рецепта с морской капустой для худеющих

Катерина Саломе

Ламинария давно попала в топ продуктов здорового питания. Она обладает множеством полезных свойств и прекрасно вписывается во многие блюда. «‎Рамблер» поделится простыми и вкусными рецептами с ее участием.

Четыре чуда-рецепта с морской капустой для худеющих
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В морской капусте рекордно низкое содержание калорий — на 100 г всего 25 ккал. Это делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за фигурой. Также ламинария обладает антиоксидантными свойствами, помогает выводить токсины из организма и укрепляет иммунную систему. В состав этой витаминной кладези входят:

  • йод, который поддерживает здоровье щитовидной железы, регулирует обмен веществ и помогает бороться с усталостью,
  • калий, необходимый для нормальной работы сердечно-сосудистой системы,
  • витамины группы B, которые влияют на нервную систему, улучшая ее функционирование и повышая стрессоустойчивость,
  • магний, способствующий нормализации работы мышц и нервов,
  • фолиевая кислота, поддерживающая иммунитет и здоровье кожи,
  • пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и помогают контролировать вес.

1. Салат с морской капустой и огурцами

Ингредиенты:

  • 150 г морской капусты (консервированной или свежей)
  • 1 свежий огурец
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • соль и перец по вкусу
  • немного укропа или петрушки

Приготовление:

  1. Если вы используете консервированную морскую капусту, промойте ее под холодной водой.
  2. Огурец нарежьте тонкими кружочками.
  3. В миске смешайте морскую капусту с огурцом.
  4. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, посолите и поперчите.
  5. Посыпьте укропом или петрушкой перед подачей.

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2. Теплый салат с морской капустой и картофелем

Ингредиенты:

  • 200 г морской капусты
  • 3 картофелины
  • 1 маленькая луковица
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 столовая ложка уксуса
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  3. В миске смешайте морскую капусту, картофель, лук, добавьте уксус, соль и перец.
  4. Тщательно перемешайте и подавайте теплым.

3. Морская капуста с рисом и соевым соусом

Ингредиенты:

  • 100 г морской капусты
  • 150 г вареного риса
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 чайная ложка кунжутного масла
  • 1 столовая ложка семян кунжута (по желанию)

Приготовление:

  1. Промойте морскую капусту, если она консервированная, или нарежьте свежую на небольшие кусочки.
  2. В сковороде разогрейте кунжутное масло и обжарьте морскую капусту на среднем огне около двух-трех минут.
  3. Добавьте вареный рис, соевый соус и продолжайте обжаривать еще три-четыре минуты, тщательно перемешивая.
  4. Посыпьте семенами кунжута перед подачей.

4. Морская капуста с морепродуктами

Ингредиенты:

  • 150 г морской капусты
  • 100 г креветок
  • 50 г мидий
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • сок половины лимона
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Морскую капусту тщательно промойте и откиньте на сито.
  2. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета.
  3. Добавьте креветки и мидии, жарьте их две-три минуты.
  4. В конце добавьте морскую капусту, перемешайте и готовьте еще одну-две минуты.
  5. Полейте соком лимона, посолите и поперчите по вкусу.

За счет своего богатого витаминного состава ламинария является важной частью здорового питания. Особенно для тех, кто тщательно следит за питанием и особенно нуждается в балансе всех макро- и микроэлементов. Попробуйте предложенные рецепты, которые сочетают в себе здоровье и удовольствие!

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