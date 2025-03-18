Четыре чуда-рецепта с морской капустой для худеющих

Ламинария давно попала в топ продуктов здорового питания. Она обладает множеством полезных свойств и прекрасно вписывается во многие блюда. «‎Рамблер» поделится простыми и вкусными рецептами с ее участием.

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В морской капусте рекордно низкое содержание калорий — на 100 г всего 25 ккал. Это делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за фигурой. Также ламинария обладает антиоксидантными свойствами, помогает выводить токсины из организма и укрепляет иммунную систему. В состав этой витаминной кладези входят:

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1. Салат с морской капустой и огурцами

Ингредиенты:

150 г морской капусты (консервированной или свежей)

1 свежий огурец

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка лимонного сока

соль и перец по вкусу

немного укропа или петрушки

Приготовление:

Если вы используете консервированную морскую капусту, промойте ее под холодной водой. Огурец нарежьте тонкими кружочками. В миске смешайте морскую капусту с огурцом. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, посолите и поперчите. Посыпьте укропом или петрушкой перед подачей.

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2. Теплый салат с морской капустой и картофелем

Ингредиенты:

200 г морской капусты

3 картофелины

1 маленькая луковица

1 столовая ложка растительного масла

1 столовая ложка уксуса

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. В миске смешайте морскую капусту, картофель, лук, добавьте уксус, соль и перец. Тщательно перемешайте и подавайте теплым.

3. Морская капуста с рисом и соевым соусом

Ингредиенты:

100 г морской капусты

150 г вареного риса

1 столовая ложка соевого соуса

1 чайная ложка кунжутного масла

1 столовая ложка семян кунжута (по желанию)

Приготовление:

Промойте морскую капусту, если она консервированная, или нарежьте свежую на небольшие кусочки. В сковороде разогрейте кунжутное масло и обжарьте морскую капусту на среднем огне около двух-трех минут. Добавьте вареный рис, соевый соус и продолжайте обжаривать еще три-четыре минуты, тщательно перемешивая. Посыпьте семенами кунжута перед подачей.

4. Морская капуста с морепродуктами

Ингредиенты:

150 г морской капусты

100 г креветок

50 г мидий

1 столовая ложка оливкового масла

1 зубчик чеснока

сок половины лимона

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Морскую капусту тщательно промойте и откиньте на сито. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета. Добавьте креветки и мидии, жарьте их две-три минуты. В конце добавьте морскую капусту, перемешайте и готовьте еще одну-две минуты. Полейте соком лимона, посолите и поперчите по вкусу.

За счет своего богатого витаминного состава ламинария является важной частью здорового питания. Особенно для тех, кто тщательно следит за питанием и особенно нуждается в балансе всех макро- и микроэлементов. Попробуйте предложенные рецепты, которые сочетают в себе здоровье и удовольствие!

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