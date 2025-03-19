Правда ли, что морская соль полезнее обычной

Мы используем соль ежедневно, неудивительно, что она стала неотъемлемой частью рациона. В этой статье «‎Рамблер» расскажет о различиях между морской и поваренной солью.

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Морская соль

Морская соль добывается путем испарения морской воды. В отличие от каменной соли, которая добывается из соляных шахт, морская соль содержит в своем составе множество минералов: магний, кальций, калий и другие элементы, которые придают соли более насыщенный вкус и оказывают дополнительное влияние на здоровье.

Поваренная соль

Обычная соль — это каменная соль, которая проходит сложную переработку для очистки от примесей. Она добывается из подземных соляных отложений, затем очищается от грязи и других веществ, за счет чего она всегда белоснежного цвета. При этом в ней содержится значительно больше йога.

Влияние соли на вкус: добавление в начале, в середине или в конце

Какая полезнее: морская или обычная?

1. Содержание минералов

Морская соль содержит больше полезных минералов, которые помогают в поддержании нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, улучшении работы мышц и костей. Однако стоит отметить, что количество этих веществ в морской соли относительно небольшое, поэтому существенного влияния на организм она не окажет.

Обычная соль не содержит такого количества минералов, поскольку ее очищают от большинства примесей в процессе производства. Однако она часто обогащена йодом, что важно для нормальной работы щитовидной железы.

2. Влияние на вкус и текстуру

Морская соль часто используется в качестве приправы из-за ее насыщенного вкуса. В отличие от поваренной соли, она не так сильно растворяется в воде, что позволяет сохранить текстуру.

Обычная соль равномерно распределяется по пище, делая вкус более сбалансированным.

Подводя итог, морская и поваренная соль закрывают разные потребности, и утверждать, какая из них лучше, нельзя. Важно помнить, что и та, и другая должны использоваться в умеренных количествах. Избыточное потребление может привести к серьезным заболеваниям, таким как гипертония, болезни почек и сердечно-сосудистые расстройства.

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