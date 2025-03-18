Шесть интересных рецептов с миндалем

От нервов, для сна и здоровья кожи: 6 интересных рецептов с миндалем
Миндаль — это ценный источник белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов, которые благоприятно влияют на организм. Он содержит витамин Е, мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и защищающий клетки от повреждений. Высокое содержание магния помогает поддерживать здоровье нервной системы, улучшает сон и снижает уровень стресса. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам миндаль укрепляет сердце и сосуды, снижая уровень «плохого» холестерина. Клетчатка в составе орехов способствует улучшению пищеварения и нормализации обмена веществ, а низкий гликемический индекс делает его отличным перекусом даже при контроле веса.
А еще — миндаль придает блюдам изысканный вкус и хрустящую текстуру. Эти рецепты от шеф-повара Руслана Миронова помогут раскрыть его возможности не только в десертах, но и в закусках, напитках и горячих блюдах.
Домашнее миндальное молоко
Ингредиенты:
- Сырой миндаль: 150 г.
- Вода: 700 мл.
- Мед или сироп агавы: 1 ст. л. (по желанию).
- Соль: щепотка.
- Ванильный экстракт: ½ ч. л. (по желанию).
Приготовление:
Миндаль замочить в воде на 8–12 часов. Промыть, переложить в блендер, добавить свежую воду, соль и подсластитель. Взбить на высокой скорости 2–3 минуты. Процедить через марлю или мешочек, отжать жмых. Перелить в бутылку и хранить в холодильнике до 3 дней.
Миндальная гранола
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья: 200 г.
- Миндаль (рубленый): 100 г.
- Мед или сироп агавы: 50 г.
- Кокосовое масло: 2 ст. л.
- Корица: 1 ч. л.
- Соль: щепотка.
- Сушеная клюква или изюм: 50 г.
Приготовление:
Разогреть духовку до 160°C. Смешать овсяные хлопья, миндаль, соль и корицу. Растопить мед и масло, перемешать с сухими ингредиентами. Выложить на противень тонким слоем, запекать 20–25 минут, перемешивая каждые 10 минут. Добавить сухофрукты, перемешать и остудить.
Миндальный соус для салатов и пасты
Ингредиенты:
- Миндаль (замоченный): 100 г.
- Вода: 150 мл.
- Лимонный сок: 2 ст. л.
- Горчица: 1 ч. л.
- Мед: 1 ч. л.
- Оливковое масло: 1 ч. л.
- Соль и черный перец: по вкусу.
Приготовление:
Миндаль залить горячей водой на 10 минут, затем слить жидкость. Взбить орехи с водой, лимонным соком, медом, горчицей и солью в блендере. Добавить оливковое масло, перемешать.
Миндальные трюфели без сахара
Ингредиенты:
- Миндаль: 150 г.
- Финики (без косточек): 150 г.
- Какао: 2 ст. л.
- Соль: щепотка.
- Кокосовая стружка: 30 г.
Приготовление:
Миндаль обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере. Добавить финики, какао, соль, взбить до липкой массы. Сформировать небольшие шарики, обвалять в кокосовой стружке. Убрать в холодильник на 30 минут.
Запеченные яблоки с миндальной начинкой
Ингредиенты:
- Яблоки: 4 шт.
- Миндаль (рубленый): 50 г.
- Мед: 2 ст. л.
- Корица: ½ ч. л.
- Сливочное масло: 20 г.
Приготовление:
Удалить сердцевину яблок, не прорезая их насквозь. Смешать миндаль, мед, корицу и масло. Наполнить яблоки, запекать при 180°C в течение 30 минут.
Хрустящая курица в миндальной панировке
Ингредиенты:
- Куриное филе: 2 шт.
- Молотый миндаль: 100 г.
- Яйцо: 1 шт.
- Соль и перец: по вкусу.
- Оливковое масло: 1 ст. л.
Приготовление:
Взбить яйцо, посолить и поперчить куриное филе. Обвалять курицу в яйце, затем в миндальной панировке. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.