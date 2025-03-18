Шесть интересных рецептов с миндалем

Миндаль — это ценный источник белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов, которые благоприятно влияют на организм. Он содержит витамин Е, мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и защищающий клетки от повреждений. Высокое содержание магния помогает поддерживать здоровье нервной системы, улучшает сон и снижает уровень стресса. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам миндаль укрепляет сердце и сосуды, снижая уровень «плохого» холестерина. Клетчатка в составе орехов способствует улучшению пищеварения и нормализации обмена веществ, а низкий гликемический индекс делает его отличным перекусом даже при контроле веса.

© Unsplash

А еще — миндаль придает блюдам изысканный вкус и хрустящую текстуру. Эти рецепты от шеф-повара Руслана Миронова помогут раскрыть его возможности не только в десертах, но и в закусках, напитках и горячих блюдах.

Домашнее миндальное молоко

Ингредиенты:

Сырой миндаль: 150 г.

Вода: 700 мл.

Мед или сироп агавы: 1 ст. л. (по желанию).

Соль: щепотка.

Ванильный экстракт: ½ ч. л. (по желанию).

Приготовление:

Миндаль замочить в воде на 8–12 часов. Промыть, переложить в блендер, добавить свежую воду, соль и подсластитель. Взбить на высокой скорости 2–3 минуты. Процедить через марлю или мешочек, отжать жмых. Перелить в бутылку и хранить в холодильнике до 3 дней.

Миндальная гранола

Ингредиенты:

Овсяные хлопья: 200 г.

Миндаль (рубленый): 100 г.

Мед или сироп агавы: 50 г.

Кокосовое масло: 2 ст. л.

Корица: 1 ч. л.

Соль: щепотка.

Сушеная клюква или изюм: 50 г.

Приготовление:

Разогреть духовку до 160°C. Смешать овсяные хлопья, миндаль, соль и корицу. Растопить мед и масло, перемешать с сухими ингредиентами. Выложить на противень тонким слоем, запекать 20–25 минут, перемешивая каждые 10 минут. Добавить сухофрукты, перемешать и остудить.

Миндальный соус для салатов и пасты

Ингредиенты:

Миндаль (замоченный): 100 г.

Вода: 150 мл.

Лимонный сок: 2 ст. л.

Горчица: 1 ч. л.

Мед: 1 ч. л.

Оливковое масло: 1 ч. л.

Соль и черный перец: по вкусу.

Приготовление:

Миндаль залить горячей водой на 10 минут, затем слить жидкость. Взбить орехи с водой, лимонным соком, медом, горчицей и солью в блендере. Добавить оливковое масло, перемешать.

Миндальные трюфели без сахара

Ингредиенты:

Миндаль: 150 г.

Финики (без косточек): 150 г.

Какао: 2 ст. л.

Соль: щепотка.

Кокосовая стружка: 30 г.

Приготовление:

Миндаль обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере. Добавить финики, какао, соль, взбить до липкой массы. Сформировать небольшие шарики, обвалять в кокосовой стружке. Убрать в холодильник на 30 минут.

Запеченные яблоки с миндальной начинкой

Ингредиенты:

Яблоки: 4 шт.

Миндаль (рубленый): 50 г.

Мед: 2 ст. л.

Корица: ½ ч. л.

Сливочное масло: 20 г.

Приготовление:

Удалить сердцевину яблок, не прорезая их насквозь. Смешать миндаль, мед, корицу и масло. Наполнить яблоки, запекать при 180°C в течение 30 минут.

Хрустящая курица в миндальной панировке

Ингредиенты:

Куриное филе: 2 шт.

Молотый миндаль: 100 г.

Яйцо: 1 шт.

Соль и перец: по вкусу.

Оливковое масло: 1 ст. л.

Приготовление:

Взбить яйцо, посолить и поперчить куриное филе. Обвалять курицу в яйце, затем в миндальной панировке. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.