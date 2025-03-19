Как выбрать хороший чай

При выборе чая лучше отдавать предпочтение рассыпным вариантам, которые продаются в специализированных магазинах. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, цельные чайные листья лучше сохраняют эфирные масла и активные вещества. При этом для приготовления пакетированного чая могут использовать измельченные и менее качественные листья, что ухудшит их свойства. Специалисты советуют покупать органические и натуральные чаи без искусственных ароматизаторов.

«Также важно соблюдать время заваривания, которое указано на упаковке, чтобы не испортить вкус и свойства напитка. Температура воды также играет важную роль: например, для зеленого чая не следует использовать кипяток, чтобы избежать горечи», — добавили в сообщении.

Основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина до этого рассказала «Газете.Ru», что чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года. По ее словам, на это повлияет общий рост инфляции на продукты питания и колебания курса валют.