Что такое бенто-торты и как их готовить

Бенто-торт — мини-десерт, который принято дарить на дни рождения, годовщины и другие памятные даты. Эти тортики рассчитаны на одного-трех человек и стали особенно популярными в России в 2021 году, когда из-за пандемии нельзя было собираться большими компаниями. На креме часто делают забавные надписи или поздравления — сейчас этот десерт буквально стал съедобной заменой открыткам. Что же такое бенто-торты и как их готовят — читайте в материале NEWS.ru.

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Что такое бенто и откуда к нами пришли мини-тортики?

Впервые бенто-торты стали делать в Южной Корее, а вот слово «бенто» там позаимствовали у японцев. Оно переводится как «удобный» и обозначает коробочки, которые легко взять с собой — по сути ланч-боксы.

Корейские кондитеры придумали класть в маленькие контейнеры не один кусочек, а специально испеченный и украшенный мини-торт. Вскоре эти фотогеничные десерты заполонили соцсети, а идея вдохновила мастеров по всему миру.

Главное в бенто-торте — его размер. Он больше, чем пирожное или кусок пирога, но меньше всем привычного торта. Не менее важен дизайн — он, как правило, выполнен ярким кремом и по индивидуальному заказу. Обычно это поздравление или фраза, причем иногда понятная только получателю.

Как готовить бенто-торт?

Размер — единственное, что отличает коржи бенто-тортов от обычных. Поэтому смело можете брать рецепт любимого бисквита — шоколадного, морковного торта или медовика — и адаптировать его под форму коробочки. Стандартный диаметр мини-тортика — 10–12 сантиметров.

Если дома есть много форм для запекания, возьмите кольцо диаметром 10 или 12 сантиметров и сделайте один толстый корж сразу нужной окружности, а потом нарежьте его на несколько тонких. Возможен и такой вариант — сперва испечь бисквит на прямоугольном противне, потом нарезать его на несколько кругов, а остатки пустить на пирожные.

Стандартные бенто-торты состоят из 2-3 коржей, прослойки из крема и фруктов или ягод. Высота готового тортика достигает 5 см. Однако бывают и мини-десерты из 6–8 коржей — обычно это медовики или наполеоны.

Как приготовить крем для бенто-торта?

Использовать для бенто-торта лучше плотный и при этом стабильный крем, его делают из творожного сыра, масла и сахарной пудры. Он хорошо скрепляет слои между собой, пропитывает коржи и помогает выровнять поверхность для нанесения декора.

Как украсить и во что упаковать бенто-торт?

Сам крем и подойдет для украшения бенто-торта. В него можно добавить пищевые красители и, вооружившись кондитерским мешком, нарисовать рюши, сердечки, цветы или забавные поздравления.

Упаковать мини-десерт можно в квадратную коробочку из картона. сахарного тростника или вспененного полистирола. На дно нужно обязательно положить лист бумаги для выпечки — его края должны быть немного выше тортика, чтобы его было удобно поместить внутрь и достать.

Стоит также позаботиться о получателе и положить внутрь одноразовую вилку или ложку — скорее всего, есть бенто-торт он будет не дома. А еще можно положить маленькую свечку на случай для рождения. Впрочем, задуть ее и загадать желание будет приятно по любому поводу.