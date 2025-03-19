Многие любят крабовые палочки – особенно в салатах. Этот продукт кажется удобным: не требует подготовки, легко сочетается с овощами и соусами. Но задумывались ли вы, из чего на самом деле делают крабовые палочки и насколько они полезны?

Крабовые палочки – это некрабовое мясо, а переработанный рыбный продукт, в основе которого сурими – перемолотое филе белой рыбы, чаще всего минтая. Для придания привычного вкуса и аромата в состав добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, крахмал, соль, сахар и консерванты.

Сам по себе сурими – ценный источник белка, но в процессе переработки его доля уменьшается, а содержание добавок растет. В результате крабовые палочки становятся скорее продуктом с высокой долей углеводов, чем полезной рыбной закуской.

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Опасным этот продукт назвать нельзя, но из-за высокого содержания соли и сахара злоупотреблять им не стоит. Особенно это важно для людей с гипертонией, заболеваниями почек или диабетом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.