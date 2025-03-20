Ученые раскрыли секрет идеально налитого пива

Ко Дню святого Патрика учёные из Германии рассказали, как правильно наливать пиво Guinness, чтобы оно получилось идеальным. Обычно бармены наливают этот тёмный ирландский стаут в два этапа: сначала заполняют стакан на три четверти, ждут 119,5 секунд, пока осядет пена, а потом доливают до верха. Но, как выяснили эксперты, этого времени мало.

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По их мнению, пузырькам в пиве нужно больше времени, чтобы правильно распределиться. Они советуют ждать целых 6 минут между двумя наливами. Это связано с тем, что в Guinness добавляют азот, а не только углекислый газ, как в обычном пиве. Азот делает пузырьки мельче, и они дольше «устаканиваются», создавая ту самую густую кремовую пену, за которую все любят этот напиток. Если поспешить, пена выйдет неровной, а вкус — не таким насыщенным.

Учёные измерили всё с помощью математики и камер, следя за движением пузырьков в стакане. Они говорят, что 6 минут — это точное время для лучшего результата. Конечно, в баре вряд ли кто-то будет ждать так долго, но для настоящих фанатов Guinness дома это может стать новым ритуалом.