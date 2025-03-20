Названы самые популярные вегетарианские блюда у россиян

20 марта отмечается Международный день без мяса. В этот день многие люди отказываются употреблять продукты животного происхождения, а в некоторых странах магазины даже перестают их продавать. Так они проявляют заботу об окружающей среде и экологии. Команда медиаплатформы о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какие из них чаще всего искали россияне.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Всего с 2021 года читатели искали различные рецепты без мяса более 332 миллионов раз. Самым востребованным оказался «Необычный салат из свеклы», которым пользователи интересовались свыше 2 миллионов раз. Большое число просмотров объясняется простотой приготовления: достаточно сварить свеклу, измельчить ее вместе с другими ингредиентами из рецепта и смешать.

На втором месте расположились пирожки «Чудо», рецепт которых набрал около 1,6 миллиона просмотров. Секрет в том, что тесто оставляют подниматься в прохладном месте, а не в теплом.

В топ-3 рецептов также вошли хачапури с творогом на сковороде. Для сочности в выпечку добавляют сыр, поэтому она практически не отличается от оригинального рецепта. Блюдо просмотрели более 1,3 миллиона раз.

Чаще всего добавляют в избранное рецепты сладкой выпечки. Так, 11 тысяч сохранений получил классический пирог «Шарлотка» — любимый многими десерт, состоящий из нежного бисквитного теста и яблок. На втором и третьем местах находятся тонкие блины и панкейки, которые добавили в избранное 10 и 7 тысяч читателей соответственно.

Несмотря на высокий интерес к рецептам без мяса по всей стране, активнее всего ими интересовались жители Москвы (26 миллионов просмотров), Санкт-Петербурга (почти 13 миллионов), Нижнего Новгорода (около 6 миллионов), Екатеринбурга (5,5 миллиона) и Новосибирска (5 миллионов). Суммарно пользователи из пяти городов просмотрели рецепты без мяса свыше 56 миллионов раз.

Москвичи почти 150 тысяч раз прочитали рецепт хачапури с творогом на сковороде. Пользователям из других городов больше всего понравился «Необычный салат из свеклы». Много просмотров также получили рецепты кабачков на зиму «Пальчики оближешь», помидоры с чесноком на зиму, торт из печенья, бананов и грецких орехов, а также простая шарлотка на сковороде.