Пять главных правил приготовления идеальной яичницы

Без крышки

Готовим яичницу без крышки! Крышка создает пар, который делает белок резиновым, а желток — водянистым. Яичница должна «дышать».

Размер имеет значение

Для трех яиц выбирайте сковороду диаметром от 32 см, чтобы белок равномерно распределился и не образовалась слизистая пленка.

Важна температура

Разбивайте яйца на теплую, а не раскаленную сковороду. Это поможет избежать пригорания белка, сохранив желток сырым.

Сливочное масло

Использование подсолнечного масла может испортить вкус и текстуру. Сливочное масло придаст нежный вкус и предотвратит пригорание.

Соль

Солите либо масло перед жаркой, либо белок, как только он схватится, чтобы сохранить красивый вид желтка.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете приготовить идеальную яичницу!