Пять главных правил приготовления идеальной яичницы

ТОП-5 правил приготовления идеальной яичницы
Без крышки
Готовим яичницу без крышки! Крышка создает пар, который делает белок резиновым, а желток — водянистым. Яичница должна «дышать».
Размер имеет значение
Для трех яиц выбирайте сковороду диаметром от 32 см, чтобы белок равномерно распределился и не образовалась слизистая пленка.
Важна температура
Разбивайте яйца на теплую, а не раскаленную сковороду. Это поможет избежать пригорания белка, сохранив желток сырым.
Сливочное масло
Использование подсолнечного масла может испортить вкус и текстуру. Сливочное масло придаст нежный вкус и предотвратит пригорание.
Соль
Солите либо масло перед жаркой, либо белок, как только он схватится, чтобы сохранить красивый вид желтка.
Соблюдая эти простые советы, вы сможете приготовить идеальную яичницу!