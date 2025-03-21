Почему никогда нельзя промывать приготовленные макароны

Очень немногие ингредиенты так же универсальны, как паста. При этом Лоренцо Бони, шеф-повару Barilla America, не рекомендует промывать её после приготовления.

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Тенденция промывать макароны появилась в те времена, когда многие макаронные изделия были низкого качества. Их делали из смесей мягкой и твёрдой пшеницы, и они были очень крахмалистыми. В результате такие продукты легко переваривались и слипались. У высококачественных макаронных изделий, которые сделаны из 100% твёрдой пшеницы, этой проблемы не будет. Поэтому и промывать их не стоит.

В целом же есть две причины, по которым промывать макароны — не лучшая идея.

Прежде всего, крахмалистые остатки, которые макароны впитывают в себя из воды во время варки, придают пасте ореховый привкус зерна и золотистый цвет. Если вы прополощите макароны после варки, это всё исчезнет.

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Во-вторых, крахмал покрывает макароны и помогает соусу к ним прилипнуть. В результате ваше блюдо станет цельным и ароматным.

Даже если вы готовите пасту для холодных блюд, её всё равно промывать нет смысла. Вместо этого повар рекомендует слить воду, сбрызнуть макароны 1 столовой ложкой оливкового масла и разложить остывать на противне. Когда всё остынет, смешайте макароны с желаемыми ингредиентами, а затем храните в герметичном контейнере в холодильнике.