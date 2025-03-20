Как предотвратить выкипание воды из супа: простой лайфхак

Приготовление супа – процесс простой, но даже у опытных кулинаров бывают неприятные сюрпризы. Один из них – выкипание бульона. Однако есть простой способ избежать этого без постоянного контроля за плитой.

Чтобы предотвратить излишнее испарение воды и сохранить нужное количество бульона, можно воспользоваться обычной пергаментной бумагой. Вырежьте круг из пергаментной бумаги по размеру кастрюли и положите ее прямо на поверхность кипящего бульона.

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Такой способ не только помогает сохранить объем жидкости, но и делает бульон более прозрачным. Пергаментная бумага впитывает пенку, которая обычно всплывает при варке, а значит, вам не придется постоянно ее снимать.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.