Американцев удивил русский завтрак

Блогеры в США распробовали кефир, назвав его новым суперфудом. Многие из них уверяют, что теперь всегда используют продукт для здорового завтрака.

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Американская блогерша Мариа Бетани, например, в подробностях описывает подписчикам, как организм "волшебным образом" реагирует на кисломолочный напиток. По ее словам, после такого приема пищи кишечник стал работать как часы. Бетани отметила, что заливает кефиром семена, ягоды и фрукты и ест "как кашу" вприкуску с бананово-овсяным батончиком собственного приготовления.

Другая блогерша заявила, что ее доктор назначил ей кефир как обязательный утренний напиток.

"Похоже на сметану", - делится впечатлениями девушка.

Некоторые отметили, что кефир по утрам помогает им держать "сахар в норме".

Хештег kefir в соцсетях собрал уже более 50 тысяч видео. Одной из причин пить кефир называют исследование, показавшее, что напиток способен снизить риск развития болезни Альцгеймера. Помимо этого он оздоравливает микробиоту кишечника и уменьшает воспаление.

"Продукт содержит биоактивные соединения, такие как витамины группы В, холин и фолиевую кислоту, которые необходимы для нейронов и когнитивных функций", - добавили медики.

Материал об этом был опубликован в журнале Brain Behavior and Immunity Integrative.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупредила, что, несмотря на всю пользу, у кефира одно из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Поэтому его лучше не пить на ночь - это может привести к нарушению углеводного обмена.