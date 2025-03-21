Завтрак за 10 минут! Оладушки с ветчиной, помидором и сыром: это вкусняшка

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Готовим сытные оладушки с ветчиной, помидором и сыром. Это идеальный завтрак за 10 минут! Если вы ищете простой, но очень вкусный рецепт, эти несладкие панкейки с начинкой станут настоящим открытием. Эти вкусняшки готовятся быстро, а их аромат и сочность покорят любого!

Завтрак за десять минут: оладушки с ветчиной, помидором и сыром
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Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • мука — 160 г;
  • ветчина — 200 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр — 60–70 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль, сахар, сода — по ½ ч. л.;
  • растительное масло (для жарки).

Приготовление:

  1. Ветчину, помидор и сыр нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите.
  2. В миске смешайте кефир, соль, сахар и соду. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности.
  3. В тесто добавьте ветчину, помидоры, сыр и укроп. Аккуратно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладушки. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.