Завтрак за десять минут: оладушки с ветчиной, помидором и сыром

Готовим сытные оладушки с ветчиной, помидором и сыром. Это идеальный завтрак за 10 минут! Если вы ищете простой, но очень вкусный рецепт, эти несладкие панкейки с начинкой станут настоящим открытием. Эти вкусняшки готовятся быстро, а их аромат и сочность покорят любого!

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Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

мука — 160 г;

ветчина — 200 г;

помидор — 1 шт.;

сыр — 60–70 г;

укроп — 1 пучок;

соль, сахар, сода — по ½ ч. л.;

растительное масло (для жарки).

Приготовление: