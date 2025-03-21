Завтрак за десять минут: оладушки с ветчиной, помидором и сыром

Завтрак за 10 минут! Оладушки с ветчиной, помидором и сыром: это вкусняшка
Готовим сытные оладушки с ветчиной, помидором и сыром. Это идеальный завтрак за 10 минут! Если вы ищете простой, но очень вкусный рецепт, эти несладкие панкейки с начинкой станут настоящим открытием. Эти вкусняшки готовятся быстро, а их аромат и сочность покорят любого!
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- мука — 160 г;
- ветчина — 200 г;
- помидор — 1 шт.;
- сыр — 60–70 г;
- укроп — 1 пучок;
- соль, сахар, сода — по ½ ч. л.;
- растительное масло (для жарки).
Приготовление:
- Ветчину, помидор и сыр нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите.
- В миске смешайте кефир, соль, сахар и соду. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности.
- В тесто добавьте ветчину, помидоры, сыр и укроп. Аккуратно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладушки. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.