Рецепт треугольных песочных пирожков

Любимые пирожки Долгопупса: рецепт из Хогвартса для сладкоежек
Кто не помнит, как Невилл Долгопупс с удовольствием уплетал свои любимые треугольные песочные пирожки? Это простое, но вкусное лакомство легко приготовить дома, чтобы почувствовать себя частью волшебного мира.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 100 г (холодное);
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- холодная вода — 2–3 ст. ложки.
- джем, варенье или сгущенное молоко — на ваш вкус.
Приготовление:
- Смешайте муку, сахар и соль в миске. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку.
- Постепенно влейте холодную воду и замесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липким.
- Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте его на квадраты размером 10 х 10 см.
- В центр каждого квадрата положите чайную ложку начинки. Сложите тесто треугольником, хорошо защипните края вилкой.
- Выпекайте пирожки в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
- Подавайте пирожки слегка остывшими, чтобы начинка не обжигала. Они идеально подойдут к чаю или какао.