Любимые пирожки Долгопупса: рецепт из Хогвартса для сладкоежек

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Кто не помнит, как Невилл Долгопупс с удовольствием уплетал свои любимые треугольные песочные пирожки? Это простое, но вкусное лакомство легко приготовить дома, чтобы почувствовать себя частью волшебного мира.

Рецепт треугольных песочных пирожков
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Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г (холодное);
  • сахар — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • холодная вода — 2–3 ст. ложки.
  • джем, варенье или сгущенное молоко — на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, сахар и соль в миске. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку.
  2. Постепенно влейте холодную воду и замесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липким.
  3. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте его на квадраты размером 10 х 10 см.
  5. В центр каждого квадрата положите чайную ложку начинки. Сложите тесто треугольником, хорошо защипните края вилкой.
  6. Выпекайте пирожки в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
  7. Подавайте пирожки слегка остывшими, чтобы начинка не обжигала. Они идеально подойдут к чаю или какао.