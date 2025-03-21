Рецепт треугольных песочных пирожков

Кто не помнит, как Невилл Долгопупс с удовольствием уплетал свои любимые треугольные песочные пирожки? Это простое, но вкусное лакомство легко приготовить дома, чтобы почувствовать себя частью волшебного мира.

© Unsplash

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г (холодное);

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

холодная вода — 2–3 ст. ложки.

джем, варенье или сгущенное молоко — на ваш вкус.

Приготовление: