Салат с курицей и овощами: обед, который легко взять на работу

Хотите взять с собой на работу вкусный и полезный обед, который не займет много времени для приготовления? Попробуйте салат с курицей и овощами в банке! Это удобно, практично и очень вкусно.

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Ингредиенты:

куриная грудка — 200 г;

салат (например, айсберг или рукола) — 1 горсть;

помидоры черри — 5−6 шт.;

огурец — 1 шт.;

перец болгарский — 1/2 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: