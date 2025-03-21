Коллеги обзавидуются! Вкуснейший обед, который легко взять на работу

News.ru

Хотите взять с собой на работу вкусный и полезный обед, который не займет много времени для приготовления? Попробуйте салат с курицей и овощами в банке! Это удобно, практично и очень вкусно.

Салат с курицей и овощами: обед, который легко взять на работу
© Unsplash

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 200 г;
  • салат (например, айсберг или рукола) — 1 горсть;
  • помидоры черри — 5−6 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1/2 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную грудку отварите или запеките с солью и перцем, затем нарежьте кубиками.
  2. Овощи помойте и нарежьте: помидоры черри — пополам, огурец и перец — кубиками.
  3. В чистую банку слоями выложите салат, курицу, помидоры, огурец и перец.
  4. В отдельной емкости смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Заправку перелейте в маленький контейнер.
  5. Подавайте салат, переложив его в тарелку и полив заправкой.