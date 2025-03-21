Салат с курицей и овощами: обед, который легко взять на работу

Коллеги обзавидуются! Вкуснейший обед, который легко взять на работу
Хотите взять с собой на работу вкусный и полезный обед, который не займет много времени для приготовления? Попробуйте салат с курицей и овощами в банке! Это удобно, практично и очень вкусно.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 200 г;
- салат (например, айсберг или рукола) — 1 горсть;
- помидоры черри — 5−6 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- перец болгарский — 1/2 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Куриную грудку отварите или запеките с солью и перцем, затем нарежьте кубиками.
- Овощи помойте и нарежьте: помидоры черри — пополам, огурец и перец — кубиками.
- В чистую банку слоями выложите салат, курицу, помидоры, огурец и перец.
- В отдельной емкости смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Заправку перелейте в маленький контейнер.
- Подавайте салат, переложив его в тарелку и полив заправкой.