Никогда не поступайте так, чтобы было вкусно: ошибки при жарке пельменей

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Жареные пельмени — простое блюдо, но даже здесь можно допустить ошибки. Чтобы было вкусно, необходимо следовать нескольким правилам.

Перечислены самые частые ошибки при жарке пельменей
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Никогда не поступайте так:

  1. Не размораживайте пельмени. Жарьте пельмени прямо из морозилки. Если они разморозятся, то станут липкими и будут пригорать.
  2. Не используйте холодное масло. Нагрейте масло на сковороде перед тем, как выкладывать пельмени. Холодное масло впитается, и блюдо получится жирным.
  3. Не перегружайте сковороду. Кладите пельмени в один слой, чтобы они равномерно подрумянились. Если их будет слишком много, они начнут тушиться, а не жариться.
  4. Не забывайте про воду. После того как пельмени поджарятся с одной стороны, добавьте немного воды (50−100 мл) и накройте сковороду крышкой. Это сделает их сочными внутри.
  5. Не пережаривайте. Достаточно 2−3 минут с каждой стороны. Если передержать, пельмени станут сухими и жесткими.