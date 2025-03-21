Перечислены самые частые ошибки при жарке пельменей

Никогда не поступайте так, чтобы было вкусно: ошибки при жарке пельменей
Жареные пельмени — простое блюдо, но даже здесь можно допустить ошибки. Чтобы было вкусно, необходимо следовать нескольким правилам.
Никогда не поступайте так:
- Не размораживайте пельмени. Жарьте пельмени прямо из морозилки. Если они разморозятся, то станут липкими и будут пригорать.
- Не используйте холодное масло. Нагрейте масло на сковороде перед тем, как выкладывать пельмени. Холодное масло впитается, и блюдо получится жирным.
- Не перегружайте сковороду. Кладите пельмени в один слой, чтобы они равномерно подрумянились. Если их будет слишком много, они начнут тушиться, а не жариться.
- Не забывайте про воду. После того как пельмени поджарятся с одной стороны, добавьте немного воды (50−100 мл) и накройте сковороду крышкой. Это сделает их сочными внутри.
- Не пережаривайте. Достаточно 2−3 минут с каждой стороны. Если передержать, пельмени станут сухими и жесткими.