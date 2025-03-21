Легкий завтрак: рулетики во французском стиле за 15 минут
Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Попробуйте французские рулетики — это просто, быстро и очень аппетитно! Они идеально подойдут для завтрака или легкого перекуса.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 50 г;
- ветчина или индейка — 100 г;
- листья салата — несколько штук;
- сметана или горчица — для заправки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- На лаваш тонким слоем нанесите сметану или горчицу.
- Выложите на лаваш листья салата, ломтики ветчины, яйца и тертый сыр.
- Аккуратно сверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.