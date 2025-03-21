Легкий завтрак: рулетики во французском стиле за 15 минут

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Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Попробуйте французские рулетики — это просто, быстро и очень аппетитно! Они идеально подойдут для завтрака или легкого перекуса.

Легкий завтрак: рулетики во французском стиле за 15 минут
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Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • ветчина или индейка — 100 г;
  • листья салата — несколько штук;
  • сметана или горчица — для заправки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. На лаваш тонким слоем нанесите сметану или горчицу.
  3. Выложите на лаваш листья салата, ломтики ветчины, яйца и тертый сыр.
  4. Аккуратно сверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.