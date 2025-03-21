Легкий завтрак: рулетики во французском стиле за 15 минут

Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Попробуйте французские рулетики — это просто, быстро и очень аппетитно! Они идеально подойдут для завтрака или легкого перекуса.

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Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр — 50 г;

ветчина или индейка — 100 г;

листья салата — несколько штук;

сметана или горчица — для заправки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: