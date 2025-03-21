Рецепт пиццы с начинкой из груши и горгонзолы

Пицца с обложки журнала: начинка из груши и горгонзолы! Шедевр у вас дома
Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Готовим сладкую пиццу с обложки журнала! Основа — из творожного теста, начинка — с грушей, моцареллой и горгонзолой. Нежность, сливочный соус, сладкая груша и пикантный сыр создают идеальное сочетание вкусов. А миндальные хлопья добавляют приятный хруст!
Ингредиенты для теста:
- творог 2% — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- рисовая мука — 130 г;
- разрыхлитель — 5 г.
Сливочный соус:
- сливочный сыр (Hochland Almette) — 60 г;
- подсластитель — 20 г.
Начинка:
спелая груша — 200 г;
моцарелла — 100 г;
горгонзола — 100 г;
миндальные хлопья — 20 г.
Приготовление
- Тесто. В миске смешайте творог, яйца, рисовую муку и разрыхлитель. Замесите однородное тесто. На пергаментную бумагу, смазанную оливковым маслом, выложите тесто и руками сформируйте основу для пиццы.
- Сливочный соус. Смешайте сливочный сыр с подсластителем до однородности. Равномерно намажьте соус на творожную основу.
- Начинка. Нарежьте грушу тонкими слайсами, моцареллу — ломтиками, а горгонзолу — небольшими кусочками. Выложите моцареллу и грушу на основу, затем добавьте кусочки горгонзолы. Сверху посыпьте миндальными хлопьями.
- Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пиццу 25 минут до золотистого края.