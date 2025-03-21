Пицца с обложки журнала: начинка из груши и горгонзолы! Шедевр у вас дома

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Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Готовим сладкую пиццу с обложки журнала! Основа — из творожного теста, начинка — с грушей, моцареллой и горгонзолой. Нежность, сливочный соус, сладкая груша и пикантный сыр создают идеальное сочетание вкусов. А миндальные хлопья добавляют приятный хруст!

Рецепт пиццы с начинкой из груши и горгонзолы
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Ингредиенты для теста:

  • творог 2% — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • рисовая мука — 130 г;
  • разрыхлитель — 5 г.

Сливочный соус:

  • сливочный сыр (Hochland Almette) — 60 г;
  • подсластитель — 20 г.

Начинка:

спелая груша — 200 г;

моцарелла — 100 г;

горгонзола — 100 г;

миндальные хлопья — 20 г.

Приготовление

  1. Тесто. В миске смешайте творог, яйца, рисовую муку и разрыхлитель. Замесите однородное тесто. На пергаментную бумагу, смазанную оливковым маслом, выложите тесто и руками сформируйте основу для пиццы.
  2. Сливочный соус. Смешайте сливочный сыр с подсластителем до однородности. Равномерно намажьте соус на творожную основу.
  3. Начинка. Нарежьте грушу тонкими слайсами, моцареллу — ломтиками, а горгонзолу — небольшими кусочками. Выложите моцареллу и грушу на основу, затем добавьте кусочки горгонзолы. Сверху посыпьте миндальными хлопьями.
  4. Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пиццу 25 минут до золотистого края.