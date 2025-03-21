Рецепт пиццы с начинкой из груши и горгонзолы

Хотите начать день с чего-то вкусного и необычного? Готовим сладкую пиццу с обложки журнала! Основа — из творожного теста, начинка — с грушей, моцареллой и горгонзолой. Нежность, сливочный соус, сладкая груша и пикантный сыр создают идеальное сочетание вкусов. А миндальные хлопья добавляют приятный хруст!

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Ингредиенты для теста:

творог 2% — 300 г;

яйца — 2 шт.;

рисовая мука — 130 г;

разрыхлитель — 5 г.

Сливочный соус:

сливочный сыр (Hochland Almette) — 60 г;

подсластитель — 20 г.

Начинка:

спелая груша — 200 г;

моцарелла — 100 г;

горгонзола — 100 г;

миндальные хлопья — 20 г.

Приготовление