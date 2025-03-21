Нежнейшая намазка к завтраку для бутербродов

Ищете идеальную закуску, которая готовится за считаные минуты? Намазка из тунца — это то, что нужно! Она подойдет для бутербродов, тостов или крекеров, а ее насыщенный вкус точно понравится всем.

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Ингредиенты:

консервированный тунец — 140 г;

маринованный огурец — 70 г;

красный лук — 50 г;

творожный сыр — 100 г;

базилик — несколько листиков.

Приготовление: