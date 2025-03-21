Нежнейшая намазка к завтраку: рецепт, который покорит вашу семью

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Ищете идеальную закуску, которая готовится за считаные минуты? Намазка из тунца — это то, что нужно! Она подойдет для бутербродов, тостов или крекеров, а ее насыщенный вкус точно понравится всем.

Нежнейшая намазка к завтраку для бутербродов
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Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 140 г;
  • маринованный огурец — 70 г;
  • красный лук — 50 г;
  • творожный сыр — 100 г;
  • базилик — несколько листиков.

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из тунца и разомните его вилкой в миске.
  2. Маринованный огурец и красный лук мелко нарежьте.
  3. Добавьте творожный сыр к тунцу и хорошо перемешайте.
  4. Вмешайте в смесь огурец, лук и мелко нарезанный базилик.
  5. Попробуйте намазку и при необходимости добавьте соль или перец.