Нежнейшая намазка к завтраку для бутербродов

Нежнейшая намазка к завтраку: рецепт, который покорит вашу семью
Ищете идеальную закуску, которая готовится за считаные минуты? Намазка из тунца — это то, что нужно! Она подойдет для бутербродов, тостов или крекеров, а ее насыщенный вкус точно понравится всем.
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 140 г;
- маринованный огурец — 70 г;
- красный лук — 50 г;
- творожный сыр — 100 г;
- базилик — несколько листиков.
Приготовление:
- Слейте жидкость из тунца и разомните его вилкой в миске.
- Маринованный огурец и красный лук мелко нарежьте.
- Добавьте творожный сыр к тунцу и хорошо перемешайте.
- Вмешайте в смесь огурец, лук и мелко нарезанный базилик.
- Попробуйте намазку и при необходимости добавьте соль или перец.