Простой рецепт лепешки из чечевицы

1 лепешка — и норма кальция закрыта! Готовим из чечевицы: просто и быстро
Одна такая лепешка в день на завтрак или перекус — и норма кальция закрыта! Готовим обалденно вкусное и полезное блюдо из чечевицы. Она богата витаминами и микроэлементами, а также имеет отличный баланс КБЖУ. Начиняем лепешку шампиньонами и яйцом — идеально для тех, кто следит за питанием.
Ингредиенты:
- чечевица — 100 г;
- кунжут — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- шампиньоны обжаренные — 100 г;
- творожный сыр — 40 г;
- яйцо всмятку или жареное — 1 шт.
Приготовление:
- Чечевицу хорошенько измельчите в блендере. Добавьте яйцо, соль и щепотку кунжута, тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите чечевичную массу, формируя круглую лепешку. Жарьте на среднем огне под закрытой крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Шампиньоны обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Яйцо сварите всмятку (около 5 минут) или поджарьте, чтобы желток остался жидким.
- На готовую чечевичную лепешку намажьте творожный сыр. Сверху выложите обжаренные шампиньоны и разрезанное пополам яйцо всмятку. Калории: 148,9 ккал. Белки: 10,2 г . Жиры: 8,6 г. Углеводы: 7,2 г.