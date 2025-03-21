Простой рецепт лепешки из чечевицы

Одна такая лепешка в день на завтрак или перекус — и норма кальция закрыта! Готовим обалденно вкусное и полезное блюдо из чечевицы. Она богата витаминами и микроэлементами, а также имеет отличный баланс КБЖУ. Начиняем лепешку шампиньонами и яйцом — идеально для тех, кто следит за питанием.

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Ингредиенты:

чечевица — 100 г;

кунжут — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

шампиньоны обжаренные — 100 г;

творожный сыр — 40 г;

яйцо всмятку или жареное — 1 шт.

Приготовление: