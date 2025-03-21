1 лепешка — и норма кальция закрыта! Готовим из чечевицы: просто и быстро

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Одна такая лепешка в день на завтрак или перекус — и норма кальция закрыта! Готовим обалденно вкусное и полезное блюдо из чечевицы. Она богата витаминами и микроэлементами, а также имеет отличный баланс КБЖУ. Начиняем лепешку шампиньонами и яйцом — идеально для тех, кто следит за питанием.

Простой рецепт лепешки из чечевицы
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Ингредиенты:

  • чечевица — 100 г;
  • кунжут — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • шампиньоны обжаренные — 100 г;
  • творожный сыр — 40 г;
  • яйцо всмятку или жареное — 1 шт.

Приготовление:

  1. Чечевицу хорошенько измельчите в блендере. Добавьте яйцо, соль и щепотку кунжута, тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите чечевичную массу, формируя круглую лепешку. Жарьте на среднем огне под закрытой крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  3. Шампиньоны обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Яйцо сварите всмятку (около 5 минут) или поджарьте, чтобы желток остался жидким.
  4. На готовую чечевичную лепешку намажьте творожный сыр. Сверху выложите обжаренные шампиньоны и разрезанное пополам яйцо всмятку. Калории: 148,9 ккал. Белки: 10,2 г . Жиры: 8,6 г. Углеводы: 7,2 г.