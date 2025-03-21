Фуд-блогер рассказала, как приготовить вирусные шоколадные финики из Дубая
Фуд-блогер Натали Глейтман, известная своими простыми и изысканными рецептами, поделилась способом приготовления вирусных шоколадных фиников, которые покорили Дубай.
Я просто не смогла устоять и попробовала — и не разочаровалась, — рассказала она.
Ингредиенты:
- 1 стакан кадаифа (турецкая лапша для выпечки);
- 3–4 столовые ложки фисташкового масла;
- финики сорта «Меджул» (без косточек);
- шоколад для плавления;
- рубленые фисташки или другие орехи (по желанию).
Ингредиенты для рецепта просты, но их сочетание создаёт настоящий взрыв вкуса, говорит фуд-блогер. Кадаиф можно заменить кокосовой стружкой для получения безглютеновой версии.
Приготовление:
- Обжарьте кадаиф на сухой сковороде до золотистого оттенка.
- Смешайте кадаиф с фисташковым маслом и заполните этой массой финики.
- Растопите шоколад, дважды окуните в него каждый финик и посыпьте орехами до застывания.
- Охладите десерт в холодильнике.