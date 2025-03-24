Что нужно знать об айране

Наверняка вам не раз попадались на прилавках в магазинах бутылочки с надписью «Айран». Да, многие знакомы с этим напитком, а кто-то вообще не знает, что это. Традиционно это холодный напиток, приготовляемый из йогурта, воды и соли, а сравнить по вкусу айран можно с кефиром.

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Никто точно не знает, откуда он взялся, но считается, что айран родом из Турции. Он очень популярен на Балканах и в Центральной Азии, в разных странах рецепт приготовления отличается, и в каждом регионе напиток имеет свое название. Перед употреблением его лучше охладить, а еще в него добавляют лед, листья мяты и огурец —так айран становится поистине освежающим напитком. Но в чем его польза? Когда не надо пить этот напиток? Можно ли отнести его к лекарственным продуктам?

Об этом я спросила у Золотарева Андрея — почетного доктора наук «РАО ИТ» в области биологии (микробиология и генетика), интегративного врача ортомолекулярной медицины, нутригенетика бренда Первый живой коллаген.

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Андрей Золотарев — почетный доктор наук «РАО иТ» в области биологии (микробиология и генетика), интегративный врач ортомолекулярной медицины, нутригенетик бренда Первый живой коллаген.

Айран — лекарственный препарат

На самом деле, когда мы говорим про айран, нужно понимать, что это настолько уникальнейший продукт, что его можно относить даже скорее к лекарственным препаратам. И химический состав очень насыщенный. Во-первых, в него входят исключительно полезные кисломолочные бактерии. Также туда входят белки, и у него очень хороший качественный состав аминокислот. Причем действительно они легко усвояемые — до полутора грамм примерно на 100 граммов продукта. Дальше — он содержит в себе молочную кислоту, заменимые и незаменимые аминокислоты, причем полный спектр их. То есть, если мы говорим о том, может ли айран заменить любой другой прием пищи, содержащий в себе белок, то ответ — да. Жирность айрана тоже может быть разная. Поэтому, если мы говорим про жиры, то здесь это будет зависеть от изначального сырья — то есть молока, из которого он был сделан. Также в нем есть углеводы — как ни странно. И в нем есть колоссальнейший набор витаминов и минералов. Во-первых, он безумно богат калием, натрием, магнием, железом, цинком, медью хлором, йодом и серой. Также, помимо всего прочего, в нем содержатся витамины А, группы В, аскорбиновая кислота, полноценный витамин С, витамин D, витамин H, PP, органические кислоты и ненасыщенные жирные кислоты. Именно поэтому этот продукт действительно является еще и целебным. То есть, это настолько полноценный, емкостный, целебный продукт, который в общем-то даже если вы просто подключите плюс-минус на постоянной основе в свой рацион, то ваш организм однозначно скажет только спасибо.

Уникальность айрана

Настолько полноценных продуктов на самом деле очень мало. И его можно смело отнести как к лекарственному продукту, так и к такому продукту, который на сегодняшний момент современные специалисты определяют термином суперфуд. Очень важно понять, что, если вы хотите получить лечебный эффект от айрана, его, конечно, нужно пить ежедневно. И особенно я это рекомендую в регионах с плохой экологией, в мегаполисах.

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Когда употреблять айран

Я настоятельно рекомендую айран употреблять, например, в вечернее время, добавляя его либо как некую добавку для салатов, либо на нем можно делать замечательные кисломолочные окрошки — ну или просто употреблять как напиток во время ужина. Также именно айран содержит в себе те молочнокислые бактерии, которые улучшают работоспособность такого вещества внутри организма, которое называется коллаген. Плюс те минералы, которые входят в его состав, еще и «спонсируют» выработку или усвоение коллагена. Если вы употребляете дополнительно коллаген в виде пищевого продукта или как БАД, то айран может увеличить пользу от приема внутрь его дополнительных источников.

Поэтому на самом деле на сегодняшний момент этот продукт действительно полезный. И как раз именно таким его делает ценный состав. Не зря айран очень долго горцы держали в тайне, потому что это действительно считался священным напитком.

Противопоказания

На что нужно обратить внимание — у айрана тоже есть и вредные, скажем так, свойства, но чаще всего они являются следствием того, что напиток либо некачественно приготовлен, либо имеет в составе какие-то примеси, добавки, стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса или, не дай бог, некачественное сухое молоко. Но хорошо качественно приготовленный напиток можно употреблять практически всем — даже беременным и детям, но в небольших порциях. И, конечно, сначала вы должны проконсультироваться со своим лечащим врачом. Что еще важно? Если у вас есть острые обострения панкреатитов, холециститов и так далее, гастритов, язв, то здесь, конечно, не стоит употреблять айран, потому что это кисломолочный продукт. Но здесь это уже не вред непосредственно самого айрана, а скорее любого кисломолочного продукта.