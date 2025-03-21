Выбирая хлеб, стоит обращать внимание не только на вкус, но и на пользу для здоровья. Самыми полезными считаются цельнозерновой, ржаной и бездрожжевой варианты.

Цельнозерновой хлеб содержит максимум витаминов, клетчатки и медленных углеводов, что способствует нормальному пищеварению и долгому насыщению. Ржаной хлеб богат минералами, включая железо и магний, а также содержит меньше глютена, чем пшеничный. Бездрожжевой хлеб легче усваивается и помогает поддерживать микрофлору кишечника.

Менее полезными считаются изделия из рафинированной муки – в них меньше питательных веществ, а высокий гликемический индекс может способствовать резким скачкам сахара в крови.

Можно ли считать крабовые палочки полезными

Идеальный выбор зависит от индивидуальных потребностей. Например, людям с чувствительным ЖКТ лучше подойдут хлебцы или бездрожжевой хлеб, а для активных – цельнозерновой с высоким содержанием белка. Главное – выбирать натуральные составы без лишних добавок.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.