Замена мяса: семь простых рецептов с грибами от шеф-повара

Грибы — настоящий дар природы, особенно ценимый в пост. Они богаты растительным белком, который помогает поддерживать силы и чувство сытости при отказе от животной пищи. В грибах содержатся витамины группы B, участвующие в обмене веществ и поддержке нервной системы, а также минералы — калий, железо, селен, фосфор.

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Кроме того, грибы — отличный источник антиоксидантов и пищевых волокон, способствующих здоровью кишечника и мягкому очищению организма. Их насыщенный вкус и текстура делают их отличной заменой мясу, позволяя сбалансировать рацион в постные дни без потери удовольствия от еды. Интересные рецепты от шеф-повара Руслана Миронова подойдут и для будней, и для вдохновляющих ужинов с друзьями. Грибы — продукт универсальный, и, играя со специями, маслами, крупами и соусами, можно раскрывать их вкус каждый раз по-новому.

Жареные грибы с мятой и лимоном

Очень свежая и яркая закуска, которая удивит сочетанием землистых грибов и прохладной мяты.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 400 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Листья свежей мяты — 5–6 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте грибы крупными ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грибы до золотистой корочки. Добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте еще 1–2 минуты. В самом конце влейте лимонный сок, добавьте порванную руками мяту, посолите и поперчите. Подавайте теплыми или остывшими, как закуску или гарнир.

Крем-суп из белых грибов с кокосовым молоком

Ароматный суп с легким азиатским акцентом — густой, питательный и очень нежный.

Ингредиенты:

Белые грибы (свежие или замороженные) — 300 г.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Кокосовое молоко — 200 мл.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте на масле лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные грибы и готовьте 5–7 минут. Выложите картофель кубиками, залейте водой (чтобы покрывало овощи), доведите до готовности. Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения, затем снимите с огня. Измельчите в блендере до кремовой консистенции, посолите и поперчите.

Грибы, запеченные в сливках с дижонской горчицей

Быстрый и насыщенный ужин, который хорош сам по себе или в качестве соуса к пасте или картофелю.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г.

Сливки 20% — 200 мл.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Сыр тертый — 50 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Грибы нарежьте крупно и выложите в жаропрочную форму. Смешайте сливки с горчицей, измельченным чесноком, солью и перцем. Залейте грибы, сверху посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°C 20–25 минут, пока не появится румяная корочка. Подавайте горячими.

Салат с грибами, авокадо и кунжутной заправкой

Легкий, питательный и свежий салат с восточными нотками.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г.

Авокадо — 1 шт.

Салатные листья — 100 г.

Кунжут — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Обжарьте грибы на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до готовности. Авокадо нарежьте кубиками, листья салата разорвите руками. Для заправки смешайте кунжут, соевый соус, лимонный сок и оливковое масло. Смешайте все ингредиенты и полейте соусом перед подачей.

Паста с грибами, грецкими орехами и петрушкой

Ароматная паста с хрустом орехов и свежестью зелени — простой рецепт с неожиданным вкусом.

Ингредиенты:

Паста (любая) — 200 г.

Шампиньоны — 250 г.

Грецкие орехи — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Петрушка — 1 пучок.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите пасту до состояния al dente. В это время на сковороде обжарьте грибы с чесноком, добавьте измельченные орехи и рубленую петрушку. Смешайте все с готовой пастой, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Подавать можно как горячим, так и чуть остывшим.

Грибы, фаршированные булгуром и овощами

Красивое и сытное блюдо для вегетарианского ужина или праздничного стола.

Ингредиенты:

Крупные шампиньоны — 6 шт.

Булгур — 100 г.

Помидор — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Сладкий перец — 0,5 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите булгур до готовности. Мелко нарежьте овощи и обжарьте до мягкости. Смешайте с булгуром. У грибов удалите ножки, выложите внутрь начинку. Полейте сверху маслом и запекайте 20 минут при 180°C. По желанию можно посыпать сыром.

Маринованные грибы по-корейски

Острая и пикантная закуска с восточным характером, которая быстро исчезает со стола.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 400 г.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Уксус яблочный — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Кориандр молотый — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Шампиньоны отварите 5–7 минут в подсоленной воде. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Смешайте с грибами, добавьте измельченный чеснок, кориандр, уксус, соевый соус и масло. Перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше — на ночь.