Что и когда можно есть в Рамадан

Разбираемся, как правильно держать пост без вреда для здоровья.

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Рамадан – время духовного очищения, самодисциплины и углубления связи с Всевышним. В этот благословенный период мусульмане всего мира соблюдают пост (саум), воздерживаясь от еды, питья и интимных отношений от рассвета (сухур) до заката (ифтар).

Помимо духовного аспекта, Рамадан имеет важное значение для физиологического здоровья. Правильно организованное питание в этот месяц способствует очищению организма, повышению метаболизма и укреплению иммунной системы.

«В данной статье рассмотрим, какие продукты и блюда наиболее предпочтительны для употребления в Рамадан, а также дадим советы по составлению рациона, который поможет сохранить энергию в течение всего саума», – Лана Леонова, системный нутрицолог проекта Dietology.live.

Основные приёмы пищи в Рамадан

Саум подразумевает воздержание от еды и питья в светлое время суток. Таким образом, приём пищи ограничивается двумя основными временными интервалами: сухур (предрассветная трапеза) и ифтар (вечернее разговение). В период между ифтаром и сухуром допускается употребление обычной воды.

Сухур: что это такое и когда его проводить?

Сухур – это трапеза, которая совершается до наступления времени утренней молитвы (фаджр). Сухур является сунной (желательным действием) и имеет большое значение для поддержания сил и энергии в течение дня. Рекомендуется употреблять сухур непосредственно перед наступлением фаджра, но допустимо и более раннее принятие пищи.

В сухур следует включать продукты, богатые сложными углеводами, белками и клетчаткой, такие как:

крупы (овсянка, гречка, киноа);

яйца, сыры, молоко, творог;

фрукты, сухофрукты и овощи;

орехи и десерты на их основе.

Следует избегать употребления слишком солёной, острой и жирной пищи, так как она может вызвать жажду и дискомфорт в течение дня.

Ифтар: традиции и значимость

Ифтар совершается после захода солнца, обычно проводится в кругу семьи и друзей. Традиционно ифтар начинают с употребления фиников и воды, как это делал Пророк Мухаммад. После этого можно приступать к полноценному приёму пищи. В ифтар следует включать:

супы (например, чечевичный или куриный);

мясные или рыбные блюда;

овощные салаты и фрукты.

Ифтар не должен быть чрезмерно обильным. Избегайте переедания и употребления тяжёлой, жирной пищи. Рекомендуется есть медленно и умеренно, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Многие мусульмане проводят ифтар в мечетях, где они могут разделить трапезу с другими верующими и послушать проповедь.

Продукты для сухура

Этот приём пищи должен обеспечить энергией и силами на весь день, что невозможно без углеводов.

Каши и хлеб

Зерновые – основной источник сложных углеводов, которые медленно распадаются в организме, обеспечивая длительное чувство сытости. В Рамадан предпочтительны:

овсянка: богата клетчаткой и бета-глюканом, снижающим уровень «вредного» холестерина;

гречка: содержит железо, магний и витамины группы B, необходимые для энергетического обмена;

киноа: полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты;

цельнозерновой хлеб: источник полезных углеводов и витаминов группы B.

Употребление зерновых на сухур помогает поддерживать уровень глюкозы, предотвращая чувство усталости в течение дня.

Белки: мясо, рыба и растительные источники

Они важны для поддержания мышечной массы и синтеза ферментов. В Рамадан важно включать:

мясо (любая птица или нежирная говядина): источник железа и витамина B12;

рыбу (предпочтительно морская и океаническая): богата ненасыщенными жирами, важными для всего организма;

растительные источники (бобовые, тофу, орехи): альтернатива для вегетарианцев и веганов, источник клетчатки и микроэлементов.

Белки помогают дольше сохранять чувство сытости и предотвращают потерю мышечной массы во время поста.

Фрукты и овощи: какие лучше выбрать?

Эти продукты – источники витаминов и минеральных компонентов, необходимых для поддержания здоровья и гидратации. В Рамадан предпочтительны:

финики: традиционный продукт для разговения, богатый калием и магнием;

бананы: источник калия, предотвращающего мышечные судороги;

яблоки: содержат пектин, улучшающий пищеварение;

огурцы: богаты водой и клетчаткой, помогают утолить жажду;

листовые овощи (шпинат, салат): источники витаминов и минералов.

Употребление фруктов и овощей на сухур помогает восполнить потерю жидкости и микроэлементов, а также улучшает пищеварение.

Продукты для ифтара

Ифтар – время восполнения энергии и восстановления сил после долгого дня поста. Правильно подобранные продукты помогут мягко выйти из состояния голода, не перегружая пищеварительную систему.

Традиционные блюда: популярные рецепты

Не забывайте, что ифтар начинают с фиников и воды, следуя сунне Пророка Мухаммада. Затем можно приступать к полноценной трапезе, которая включает супы, вторые блюда и салаты. В качестве вариантов:

чечевичный суп: богат белком и клетчаткой, легко усваивается;

куриный бульон: восстанавливает водно-солевой баланс;

блюда из мяса (курица, баранина, говядина): источник белка и железа;

рыба: богата омега-3 жирными кислотами;

плов: традиционное блюдо, содержащее углеводы и белки;

овощные салаты: источник витаминов и клетчатки;

салаты с зеленью: улучшают пищеварение.

Ифтар не должен быть чрезмерно обильным, ведь после него организм будет готовиться ко сну. Ограничьтесь обычной порцией еды, даже если очень голодны.

Напитки: что пить во время ифтара?

Во время вечерней трапезы рекомендуется пить:

воду: лучший способ утолить жажду;

травяные чаи: ромашковый, мятный, имбирный – успокаивают и улучшают пищеварение;

фруктовые соки: натуральные соки без добавления сахара – источник витаминов;

компоты: из сухофруктов или свежих фруктов – восполняют потерю микроэлементов;

кисломолочные напитки (айран, тан): восполняют потерю солей и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

С точки зрения правильного питания следует избегать сладких газированных напитков, так как они могут вызвать вздутие живота и дискомфорт.

Десерты: сладости, подходящие для Рамадана

После ифтара можно позволить себе немного сладостей, но важно выбирать полезные варианты:

финики: традиционный десерт, богатый калием и магнием;

фруктовые салаты: источник витаминов и клетчатки;

домашние сладости: приготовленные из натуральных ингредиентов, с минимальным количеством сахара;

пахлава, халва, лукум: традиционные восточные сладости, но употреблять в небольших количествах.

Не ешьте много сладкого, особенно на ночь. Это плохо отразится на состоянии желудка.

Здоровое питание в Рамадан

Переедание может привести к дискомфорту, нарушению пищеварения и набору веса. Чтобы избежать этого, рекомендуется начинать любую трапезу с лёгких блюд. Например, с жидкости или закуски.

Основные правила

Ешьте не торопясь и тщательно пережёвывайте пищу, следите за размером порций. Ограничьте потребление жареной или избыточно жирной пищи. Питайтесь разнообразно, отдавайте предпочтение протеинам и сложным углеводам. Ешьте больше белка и клетчатки – они поддержат организм во время поста и сохранят нормальное пищеварение. Обязательно пейте достаточное количество воды, травяных чаёв и других напитков между ифтаром и сухуром. Избегайте кофеина и газировок – они способствуют обезвоживанию.

Рецепты популярных блюд для Рамадана

В священный месяц особенно важно, чтобы пища была не только приятной на вкус, но и полезной, содержащей нужные микроэлементы.

Овсяная каша с финиками и орехами

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 1

КБЖУ на порцию

Калории: 350 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 45 г

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 50 г;

вода или молоко – 200 мл;

финики – 3-4 шт.;

орехи (миндаль, грецкие) – 20 г;

мёд – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить водой или молоком и варить на медленном огне до готовности. Финики нарезать, орехи измельчить. В готовую кашу добавить все перечисленные ингредиенты, смешать, немного остудить и подавать на стол.

Чечевичный суп

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на порцию

Калории: 250 ккал

Белки: 15 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 30 г

Ингредиенты:

чечевица – 200 г;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

вода или бульон – 1,5 л;

специи (куркума, зира, кориандр) – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Лук и морковь размельчите и обжарьте на растительном масле. Далее в казан нужно добавить томатную пасту и специи, обжарить ещё одну минуту. После этого добавьте в ёмкость чечевицу, картофель и воду (или бульон), варите блюдо до готовности чечевицы. Не забудьте посолить, поперчить. По желанию можно измельчить суп блендером до состояния пюре.

Финиковый пудинг

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6

КБЖУ на порцию

Калории: 200 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 30 г

Ингредиенты:

финики без косточек – 200 г;

молоко – 250 мл;

яйца – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л. (по желанию);

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

корица – 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Финики залить горячим молоком и оставить на 15 минут, в это время взбить яйца с сахаром и ванильным экстрактом. В яичную смесь добавить финики с молоком и корицу, взбить блендером до однородной массы. Состав разлить по формочкам и запекать в духовой печи около 20-25 минут.

В Рамадан важно соблюдать баланс между духовным и физическим. Правильное питание – это не только метод поддержать физическое здоровье, но и возможность проявить заботу о своём теле.

Употребление полезных продуктов в сухур и ифтар помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращать обезвоживание, сохранять мускулатуру и улучшать пищеварение.