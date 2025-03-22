Тефтели в духовке: простые и вкусные пошаговые рецепты

Вкусные тефтели, запеченные в духовке, — одно из самых популярных в России блюд, их любят и дети, и взрослые. Шарики, приготовленные из мясного фарша с добавлением овощей или риса, — своего рода маленькие круглые котлетки, которые обычно не только жарятся, но и запекаются в соусах или без них. Разновидностей этого блюда великое множество. «Лента.ру» приводит самые удачные рецепты.

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Тефтели в духовке по-итальянски: рецепт

Такие тефтели готовятся просто и сравнительно быстро. Их можно сделать заранее и запекать уже непосредственно перед подачей на стол — как на обычный ужин, так и на праздничное застолье в качестве мясного горячего блюда. Этот рецепт «Ленте.ру» предложил Андрей Лысогор, шеф-повар ресторана Kalabasa и винного бистро Nouge.

Ингредиенты:

фарш из говядины — 1 килограмм;

панировочные сухари — 200 граммов;

пармезан — 200 граммов;

рубленая свежая петрушка — 2 чайные ложки;

соль, перец — по вкусу;

ледяная вода — 100 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 штуки.

Приготовление

Мелко нарежьте или выдавите через пресс чеснок, натрите пармезан на мелкой терке (можно брать изначально мелкий колотый сыр). Взбейте в миске яйца, добавьте к ним все оставшиеся ингредиенты. Сформируйте из получившейся смеси шарики, выложите их на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180-190 градусов до золотистости.

Такие тефтели можно подать с томатным соусом или греческим йогуртом с добавлением мелко нарезанной зелени.

Чем отличаются тефтели от котлет и фрикаделек?

Тефтели отличаются от котлет формой, составом и способом приготовления. Тефтели маленькие, круглые, чаще всего содержат внутри рис, сыр, кусочки овощей, запекаются в духовке. Котлеты жарятся, при этом они крупнее, имеют более плоскую или вытянутую форму, а при замешивании в фарш из овощей чаще добавляют только лук, а также хлеб.

Фрикадельки похожи на тефтели, но они меньше по размеру и обычно готовятся без риса. Могут подаваться в супах или бульонах.

Тефтели по-гречески: рецепт

Не менее изысканными тефтели могут получиться, если взять фарш из баранины, отметил Лысогор. Сбалансировать ярко выраженный аромат мяса поможет обилие зелени.

Ингредиенты:

бараний фарш — 1 килограмм;

лук-шалот — 2 штуки;

свежая петрушка — 50 граммов;

свежий базилик — 50 граммов;

сладкая паприка — 2 чайные ложки;

оливковое масло — 2 чайные ложки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте всю зелень, а также лук-шалот. Чем тщательнее вы измельчите ингредиенты, тем больше сока и аромата они дадут. Смешайте нарубленные овощи и все остальные ингредиенты, сформируйте шарики, выложите их на противень на пекарскую бумагу. Выпекайте до готовности. Проверить, готовы ли тефтели, можно, надавив вилкой на шарики: если сок прозрачный, значит, они готовы. Подавайте с соусом: взбейте в блендере стакан греческого йогурта с соком половины лимона, горстью оливок, столовой ложкой оливкового масла, свежими травами.

Домашние тефтели в духовке с рисом и сметанной подливкой: рецепт

Ингредиенты для тефтелей:

фарш «домашний» (смесь из свиного и говяжьего) — 500 граммов;

рис — 150 граммов (в отварном виде);

лук репчатый — 1 штука;

яйцо куриное — 1 штука;

соль и перец — по вкусу;

мука пшеничная — 2 столовые ложки;

масло растительное — жарки.

Ингредиенты для соуса:

сметана любого процента жирности — 200 миллилитров;

вода — 300 миллилитров;

мука пшеничная — 1 столовая ложка;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите рис до состояния альденте — оставьте немного недоваренным. Остудите полностью. Мелко нарубите лук. Для большей сочности можно пробить его в блендере до состояния однородного пюре. В чистой миске смешайте фарш, рис, лук, а также сырое яйцо, соль и перец. При желании можно добавить любые другие любимые специи — например, карри, куркуму, немного корицы или копченую паприку. Дайте смеси постоять 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы все ингредиенты промариновались специями и луковым соком. Руками или при помощи ложки сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в муке — при жарке и запекании панировка позволит задержать внутри сок. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Когда оно будет достаточно раскалено, выложите тефтели на поверхность и дайте «запечататься» со всех сторон при высокой температуре. Они должны покрыться легкой корочкой. Бояться того, что тефтели станут жесткими, не стоит: при запекании корочка размягчится. Пора приступать к приготовлению соуса. Для этого смешайте сметану, воду, муку и натертый на терке чеснок, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте соус до однородности: важно, чтобы в нем не было комочков муки. Переложите тефтели в форму для запекания, залейте соусом. Поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте блюдо 30-40 минут.

Тефтели в духовке с томатной подливкой: рецепт

Ингредиенты для тефтелей:

фарш из свинины — 500 граммов;

лук репчатый — 1 штука;

хлеб белый — 50 граммов;

молоко любого процента жирности — 50 миллилитров;

яйцо куриное — 1 штука;

cоль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Ингредиенты для подливки:

лук репчатый — 1 штука;

морковь — 1 штука;

томатная паста — 2 столовые ложки;

мука — 1 столовая ложка;

вода — 400 миллилитров;

лавровый лист — 1 штука;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Замочите хлеб в молоке на 5-10 минут, затем отожмите. Для однородности можно пробить его вместе с небольшим количеством молока (1-2 чайные ложки) в блендере до состояния однородного пюре. Мелко нарежьте лук. При желании также пробейте его в блендере (можно вместе с хлебом). Смешайте фарш, хлеб, лук, сырое куриное яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Сформируйте из смеси небольшие шарики. Обжарьте тефтели со всех сторон на раскаленной сковороде. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на мелкой терке. Обжарьте на растительном масле лук до золотистости, после чего добавьте морковь. Этот овощ впитывает в себя немало масла, поэтому, чтобы не делать блюдо слишком жирным, добавьте немного воды. Так овощная смесь продолжит готовиться и станет мягче, но при этом не начнет гореть. Сдвиньте пассерованную массу в сторону в сковороде, а на освободившееся пространство поместите томатную пасту. Обжарьте ее, хорошо помешивая: прижаренные томаты дадут блюду более насыщенный вкус с легкими пряными нотками. Добавьте муку в томатную пасту, перемешайте до однородности. Влейте воду тонкой струйкой, постоянно помешивая. Вмешайте в получившийся соус обжаренные овощи. Посолите и поперчите, при желании можно добавить лавровый лист. Поместите тефтели в форму для запекания и залейте получившейся томатно-овощной подливкой. Тушите в духовом шкафу в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Тефтели в духовке в томатном соусе готовы!

Тефтели в сливочно-мясном соусе: рецепт

Этот вариант тефтелей не самый полезный, но зато готовить это блюдо быстро и очень просто, а получается гарантированно вкусно.

Ингредиенты для тефтелей:

фарш куриный — 500 граммов;

лук репчатый — 1 штука;

яйцо куриное — 2 штуки;

панировочные сухари — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Ингредиенты для соуса:

бульонный кубик — 1 штука;

вода — 350 миллилитров;

сливочное масло — 30 граммов;

мука пшеничная — 2 столовые ложки.

Приготовление

Мелко нарубите лук, вмешайте его в куриный фарш. Добавьте одно яйцо, соль, перец, тщательно вымешайте. Сформируйте из смеси небольшие шарики. Взбейте оставшееся яйцо, насыпьте панировочные сухари в отдельную миску. Обваляйте каждый мясной шарик сначала в яйце, потом в панировочных сухарях. Обжарьте тефтели на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки — достаточно будет по полторы минуты с каждой стороны. Для соуса вскипятите воду, залейте крутым кипятком бульонный кубик. Размешайте, чтобы получить бульон без комочков. На разогретой сковороде (можно использовать ту, в которой обжаривались тефтели) растопите сливочное масло. Добавьте весь объем муки, обжарьте до карамельного цвета. Влейте бульон и выпаривайте, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Переложите обжаренные тефтели в форму для запекания и залейте приготовленным соусом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.

Как заморозить тефтели и сколько хранить

Сырые тефтели можно замораживать. Это особенно удобно для работающих хозяек: можно заготовить сразу несколько порций блюда в выходные и поместить их в морозилку на долгое хранение. А вечером после работы останется всего лишь достать самодельные полуфабрикаты и запечь под любимым соусом. Главное — соблюдать важные правила:

Разложите сырые тефтели на противне или подносе так, чтобы они не касались друг друга. После этого можно поставить их в морозилку до полного затвердения.

После того, как тефтели замерзнут, переложите их в герметичный контейнер или пакет для заморозки. Это предотвратит образование льда на мясе.

В морозильной камере при температуре −18°C и ниже сырые тефтели могут храниться до 3-4 месяцев. Важно помнить, что качество продукта со временем ухудшается, поэтому желательно съесть запасы максимум за месяц.

Как готовить замороженные тефтели

Замороженные тефтели можно готовить сразу, не размораживая. Но тогда нужно увеличить время приготовления, указанное в выбранном рецепте, на 10-15 минут.

Если у вас есть время, то можно разморозить тефтели перед приготовлением — хуже от этого точно не будет. Главное — не использовать для этого горячую воду. Мясо должно размораживаться постепенно, поэтому сначала переложите тефтели в холодильник на ночь, а утром оставьте при комнатной температуре на пару часов.

С чем лучше подавать тефтели

Тефтели — универсальное блюдо, которое хорошо сочетается с любыми гарнирами. Картофельное пюре, гречка или макароны — вариант сытного дополнения к мясным шарикам. А овощи на пару или соте сделают ужин более легким и полезным.

Также не стоит игнорировать легкие овощные салаты. Тефтели сочетаются со свежими помидорами, огурцами и луком. Подавать их можно и с пучками свежей зелени — особенно хорошо к мясу подходят петрушка и кинза.