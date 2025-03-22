Рецепт «Боярского» рассольника

Готовим рассольник «Боярский» — это согревающий и ароматный суп с секретами! Этот классический суп русской кухни станет идеальным блюдом для обеда. Насыщенный вкус, сочетание перловки, соленых огурцов и томатов, а также ароматный бульон делают его настоящим кулинарным шедевром. Секретики — в конце варки нужно добавить водки и натертого чесночка.

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Ингредиенты:

бульон (говяжий или куриный) — 2 л;

перловая крупа — 0,5 ст.;

картофель — 3–4 клубня;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

томатная паста — 1 ч. л.;

маринованные томаты — несколько штук;

соль, перец, лавровый лист — по вкусу;

водка или самогон — 1 рюмка;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — для подачи.

Приготовление

Приготовьте и процедите бульон. Морковь и лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. В конце добавьте томатную пасту и перемешайте. Соленые огурцы подготовьте: один нарежьте кубиками, а второй натрите на терке. Картофель нарежьте кубиками. Перловую крупу замочите на 1 час, затем сварите до полуготовности. В готовый бульон добавьте картофель, перловку и зажарку из овощей. Варите до мягкости картофеля. Добавьте в суп соленые огурцы (оба варианта) и маринованные томаты. Проварите еще 15 минут. Выключите огонь, добавьте лавровый лист, чеснок и рюмку водки. Дайте супу настояться 30–40 минут.

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