Рассольник «Боярский» — готовим ароматный, наваристый суп! Секреты внутри

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Готовим рассольник «Боярский» — это согревающий и ароматный суп с секретами! Этот классический суп русской кухни станет идеальным блюдом для обеда. Насыщенный вкус, сочетание перловки, соленых огурцов и томатов, а также ароматный бульон делают его настоящим кулинарным шедевром. Секретики — в конце варки нужно добавить водки и натертого чесночка.

Рецепт «Боярского» рассольника
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Ингредиенты:

  • бульон (говяжий или куриный) — 2 л;
  • перловая крупа — 0,5 ст.;
  • картофель — 3–4 клубня;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • томатная паста — 1 ч. л.;
  • маринованные томаты — несколько штук;
  • соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
  • водка или самогон — 1 рюмка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — для подачи.

Приготовление

  1. Приготовьте и процедите бульон.
  2. Морковь и лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. В конце добавьте томатную пасту и перемешайте. Соленые огурцы подготовьте: один нарежьте кубиками, а второй натрите на терке.
  3. Картофель нарежьте кубиками. Перловую крупу замочите на 1 час, затем сварите до полуготовности.
  4. В готовый бульон добавьте картофель, перловку и зажарку из овощей. Варите до мягкости картофеля. Добавьте в суп соленые огурцы (оба варианта) и маринованные томаты. Проварите еще 15 минут.
  5. Выключите огонь, добавьте лавровый лист, чеснок и рюмку водки. Дайте супу настояться 30–40 минут.

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