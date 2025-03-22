Рецепт «Боярского» рассольника

Рассольник «Боярский» — готовим ароматный, наваристый суп! Секреты внутри
Готовим рассольник «Боярский» — это согревающий и ароматный суп с секретами! Этот классический суп русской кухни станет идеальным блюдом для обеда. Насыщенный вкус, сочетание перловки, соленых огурцов и томатов, а также ароматный бульон делают его настоящим кулинарным шедевром. Секретики — в конце варки нужно добавить водки и натертого чесночка.
Ингредиенты:
- бульон (говяжий или куриный) — 2 л;
- перловая крупа — 0,5 ст.;
- картофель — 3–4 клубня;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- маринованные томаты — несколько штук;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
- водка или самогон — 1 рюмка;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — для подачи.
Приготовление
- Приготовьте и процедите бульон.
- Морковь и лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. В конце добавьте томатную пасту и перемешайте. Соленые огурцы подготовьте: один нарежьте кубиками, а второй натрите на терке.
- Картофель нарежьте кубиками. Перловую крупу замочите на 1 час, затем сварите до полуготовности.
- В готовый бульон добавьте картофель, перловку и зажарку из овощей. Варите до мягкости картофеля. Добавьте в суп соленые огурцы (оба варианта) и маринованные томаты. Проварите еще 15 минут.
- Выключите огонь, добавьте лавровый лист, чеснок и рюмку водки. Дайте супу настояться 30–40 минут.
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