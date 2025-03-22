Ядерное блюдо из Северной Кореи: рецепт от поваров Кима

Ядерное блюдо из Северной Кореи: попробуйте этот рецепт от поваров Кима
Хотите попробовать что-то необычное и познакомиться с кухней Северной Кореи? Пхеньянская холодная лапша (наэнмен) — это блюдо, которое поразит вас своим вкусом и простотой приготовления.
Ингредиенты:
- гречневая лапша (наэнмен) — 200 г;
- говядина — 150 г;
- огурец — 1 шт.;
- груша — 1/2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- уксус — 1 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- лед — для подачи.
Приготовление
- Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой.
- Нарежьте говядину тонкими полосками и обжарьте на сковороде с соевым соусом и сахаром.
- Огурец и грушу нарежьте тонкой соломкой.
- Сварите яйцо вкрутую и разрежьте пополам.
- Смешайте лапшу с уксусом и кунжутным маслом.
- Выложите лапшу в миску, добавьте говядину, огурец, грушу и яйцо. Подавайте с кубиками льда.
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