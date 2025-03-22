Ядерное блюдо из Северной Кореи: попробуйте этот рецепт от поваров Кима

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Хотите попробовать что-то необычное и познакомиться с кухней Северной Кореи? Пхеньянская холодная лапша (наэнмен) — это блюдо, которое поразит вас своим вкусом и простотой приготовления.

Ядерное блюдо из Северной Кореи: рецепт от поваров Кима
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Ингредиенты:

  • гречневая лапша (наэнмен) — 200 г;
  • говядина — 150 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • груша — 1/2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • лед — для подачи.

Приготовление

  1. Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой.
  2. Нарежьте говядину тонкими полосками и обжарьте на сковороде с соевым соусом и сахаром.
  3. Огурец и грушу нарежьте тонкой соломкой.
  4. Сварите яйцо вкрутую и разрежьте пополам.
  5. Смешайте лапшу с уксусом и кунжутным маслом.
  6. Выложите лапшу в миску, добавьте говядину, огурец, грушу и яйцо. Подавайте с кубиками льда.

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