Ядерное блюдо из Северной Кореи: рецепт от поваров Кима

Хотите попробовать что-то необычное и познакомиться с кухней Северной Кореи? Пхеньянская холодная лапша (наэнмен) — это блюдо, которое поразит вас своим вкусом и простотой приготовления.

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Ингредиенты:

гречневая лапша (наэнмен) — 200 г;

говядина — 150 г;

огурец — 1 шт.;

груша — 1/2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

уксус — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

лед — для подачи.

Приготовление

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой. Нарежьте говядину тонкими полосками и обжарьте на сковороде с соевым соусом и сахаром. Огурец и грушу нарежьте тонкой соломкой. Сварите яйцо вкрутую и разрежьте пополам. Смешайте лапшу с уксусом и кунжутным маслом. Выложите лапшу в миску, добавьте говядину, огурец, грушу и яйцо. Подавайте с кубиками льда.

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