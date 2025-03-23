Готовим турецкие лепешки лахмаджун: арабская пицца с вкуснющей начинкой
Готовим турецкие лепешки лахмаджун. Это тонкая лепешка с ароматной начинкой из фарша и овощей, похожая на пиццу. Готовится быстро и просто, а результат порадует своим насыщенным вкусом. Идеально для обеда или ужина!
Ингредиенты для теста
- 6–7 стаканов муки
- 1,5 ч.л. соли
- теплая вода
Для начинки
- 300 г фарша
- 2 луковицы
- 2–3 зеленых перца
- 1 красный перец
- 2 помидора
- 1 ст. л. пасты из перца
- 1 ст. л. томатной пасты
- 2–3 зубчика чеснока
- 1/2 пучка петрушки
- 1 чайный стакан растительного масла
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. черного перца
- 1 ч. л. хлопьев красного перца
- 1 ч. л. сумаха
Приготовление:
- Смешайте муку, соль и теплую воду. Замесите мягкое тесто, накройте полотенцем и оставьте отдыхать на 30 минут.
- Пропустите лук, перцы, помидоры и чеснок через блендер. Отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш, овощную массу, пасту из перца, томатную пасту, масло, специи и измельченную петрушку.
- Разделите тесто на шарики. Раскатайте каждый шарик в тонкий круг. На тоненькие лепешки выложите начинку, чуть оставляя края.
- Разогрейте духовку. Жарьте лахмаджун до золотистого цвета.