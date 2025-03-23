Готовим турецкие лепешки лахмаджун. Это тонкая лепешка с ароматной начинкой из фарша и овощей, похожая на пиццу. Готовится быстро и просто, а результат порадует своим насыщенным вкусом. Идеально для обеда или ужина!

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Ингредиенты для теста

6–7 стаканов муки

1,5 ч.л. соли

теплая вода

Для начинки

300 г фарша

2 луковицы

2–3 зеленых перца

1 красный перец

2 помидора

1 ст. л. пасты из перца

1 ст. л. томатной пасты

2–3 зубчика чеснока

1/2 пучка петрушки

1 чайный стакан растительного масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. черного перца

1 ч. л. хлопьев красного перца

1 ч. л. сумаха

Приготовление: