Готовим турецкие лепешки лахмаджун: арабская пицца с вкуснющей начинкой

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Готовим турецкие лепешки лахмаджун. Это тонкая лепешка с ароматной начинкой из фарша и овощей, похожая на пиццу. Готовится быстро и просто, а результат порадует своим насыщенным вкусом. Идеально для обеда или ужина!

Готовим турецкие лепешки лахмаджун
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Ингредиенты для теста

  • 6–7 стаканов муки
  • 1,5 ч.л. соли
  • теплая вода

Для начинки

  • 300 г фарша
  • 2 луковицы
  • 2–3 зеленых перца
  • 1 красный перец
  • 2 помидора
  • 1 ст. л. пасты из перца
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1 чайный стакан растительного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. черного перца
  • 1 ч. л. хлопьев красного перца
  • 1 ч. л. сумаха

Приготовление:

  1. Смешайте муку, соль и теплую воду. Замесите мягкое тесто, накройте полотенцем и оставьте отдыхать на 30 минут.
  2. Пропустите лук, перцы, помидоры и чеснок через блендер. Отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш, овощную массу, пасту из перца, томатную пасту, масло, специи и измельченную петрушку.
  3. Разделите тесто на шарики. Раскатайте каждый шарик в тонкий круг. На тоненькие лепешки выложите начинку, чуть оставляя края.
  4. Разогрейте духовку. Жарьте лахмаджун до золотистого цвета.